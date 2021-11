Le silence : le documentaire qui donne envie de hurler

Nous sommes un peuple fait de silence , explique d’entrée de jeu la cinéaste Renée Blanchard en voix hors champ. Ce peuple, c’est celui des Acadiens et Acadiennes, qu’elle filme depuis toujours depuis sa ville de Caraquet en ayant une résonance partout au pays. Et ce silence…

Ce silence, c’est celui auquel se sont heurtées – et auquel ont été condamnées – les nombreuses victimes des prêtres catholiques en Acadie. Et ce sont ces jeunes aujourd’hui devenus des hommes, souvent brisés, à qui Le silence donne la parole, recueillant leurs mots blessés avec bienveillance et respect, et documentant leurs histoires en fouillant différents documents d’archives.

Mais Renée Blanchard ne s’arrête pas à cette parole retrouvée par des hommes dignes et pudiques. Et si son film prend pour point de départ cette journée de 2012 où les hommes de Cap-Pelé ont enlevé avec un soulagement que l’on devine immense l’enseigne de l’aréna locale, indiquant le nom du père Camille Léger (curé de 1957 à 1980, décédé en 1990 et objet de nombreuses poursuites), il montre aussi comment ces tragédies se sont multipliées (Le silence détaille également les crimes du père Lévy Noël dans le diocèse de Bathurst, condamné à huit ans de prison), partout dans le monde même, constituant une véritable toile d’araignée paralysant les victimes et de nombreuses communautés.

Lowell Mallais, l’une des victimes du prêtre pédophile Lévi Noël du diocèse de Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Photo : Office national du film - Julie D'Amour Léger

C’est peut-être le plus dur, dans Le silence – dont il faut notamment saluer le travail de recherche vaste et varié –, cette idée que des vies entières ont été ruinées, dès l’enfance, parce que personne ne pouvait, ou ne voulait parler : les enfants, qui avaient peur qu’on ne les croie pas autant que de la honte que leur famille entière allait ressentir; les parents qui refusaient parfois d’admettre la réalité trop dure; l’Église, dans le déni pour éviter le scandale; les autorités refusant de plonger dans ce qui est décrit dans le film comme un paquet de troubles .

Et malgré les rares condamnations, malgré la mise en place de la commission Bastarache pour offrir une compensation aux victimes (mais quel montant d’argent peut bien réparer de telles tragédies?), Le silence reste un film aussi dur que bouleversant.

Car ce qu’il nous montre, sans fard et sans complaisance, avec une honnêteté parfois crue, ce sont les cicatrices encore vives, les vies brisées, les destins empêchés.

Ce qu’il montre, c’est cette envie impérieuse et nécessaire de pouvoir enfin dire : « Nous ne serons plus jamais un peuple fait de silence. »

La bande annonce (source: YouTube)