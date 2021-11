Aline : l’hommage sincère à la diva

Moi, je trouve que le rire, ça naît de l’excès de sincérité. J’ai toujours joué tous mes personnages avec le plus de sérieux et de premier degré possible Valérie Lemercier

Le pari semblait fou : une réalisatrice et actrice française osait s’attaquer au monument de la culture pop et à l’icône du Québec qu’est Céline Dion! En fin de compte, et malgré quelques maladresses (dont un accent évidemment imparfait), Aline est surtout une déclaration d’amour et d’amitié sincère, fantaisiste et même touchante à la diva, qu’elle n’a jamais rencontrée. (« On m’a proposé de la voir deux secondes avant qu’elle rentre sur scène, prendre une photo, et je me suis dit, c’est trop peu, trop petit. Mais j’en rêve! » précise-t-elle.)

Nous avons rencontré Valérie Lemercier, à quelques jours de présenter son film dans la patrie de Céline.

Aline, de Valérie Lemercier Photo : Maison 4:3

Aimer Céline Dion relève parfois d’une posture ironique. Vous en êtes loin! Est-ce que le plus difficile a été d’établir le ton de votre film, drôle, mais sans caricature?

Valérie Lemercier : Ah oui, je l’aime pour vrai. Je n’aurais pas passé trois ans de ma vie à faire un film sur quelqu’un que je n’aime pas! Pour ce qui est du ton, j’ai toujours aimé les mélanges. Je déteste la mièvrerie. Quand c’est trop tendre, ça me gêne, ça me fait rougir, donc dès qu’il y a trop de tendresse, hop, une connerie arrive. Dans les scènes profondément tristes, il reste de l’humour, comme lorsque Aline fait le lapin crétin pour son mari qui est malade. Il faut ce genre de drôlerie pour ne pas s’effondrer et en plus, eux, ils sont comme ça. Elle fait toujours le clown, dès que c’est possible. C’était aussi un personnage hyper agréable à jouer.

Je crois que c’est mon personnage préféré parmi tous ceux que j’ai faits. Jouer quelqu’un d’aussi marrant, d’aussi vivant, qui est constamment dans le mouvement, c’est génial.

Et je pense que c’est une forme de pudeur aussi :tout le temps plaisanter, c’est aussi sûrement une façon de cacher quelque chose, parce que même si elle ouvre les portes de ses maisons, pour moi, elle a gardé beaucoup de mystère.

Valérie Lemercier et Sylvain Marcel dans le film « Aline » qui s'inspire de la vie de la chanteuse québécoise. Photo : Caramel Films

Pourquoi avoir choisi de la nommer Aline?

V.L. : Parce qu’il fallait faire un pas de côté pour pouvoir me l’approprier et pour pouvoir mentir. Je préfère pouvoir inventer plein de petits mensonges. De toute façon, le gros mensonge aurait été de dire que je m’appelle Céline. Elle est là, elle existe, elle est plus jeune que moi, dix millions de fois plus célèbre : qu’est-ce que je vais essayer de faire croire? Ça permet de la fantaisie et d’inventer des choses que je n’aurais pas pu faire sinon. Si elle s’appelle Céline, je ne suis pas sûre que je peux mettre un diamant dans sa crème glacée, par exemple. J’avais envie de romancer l’histoire, de réunir plusieurs vérités pour en faire une seule, d’extrapoler autour de demi-vérités, comme l’idée de la petite pièce qu’elle garde dans sa chaussure. Ce n’est pas en faisant ça que je la trahis ou que je la salis. Je sais très bien que la robe des Oscar n’est pas arrivée au dernier moment, qu’elle était prête des semaines avant, mais ça me permettait de donner de l’importance au personnage de son coiffeur, qui d’ailleurs n’existe pas non plus! Je voulais rendre hommage aux gens qui nous maquillent, nous coiffent, nous voient dans n’importe quel état et avec qui on passe parfois plus de temps qu’avec nos proches. En fait, l’idée c’était d’évoquer le parfum de sa vie.

Quand j’essaye des vêtements, au lieu de me regarder dans la glace, ce qui est compliqué pour moi, je me dessine avec et je vois très bien. Pour un film, c’est pareil : je pense qu’il ne faut pas avoir le nez collé sur son sujet pour peindre quelqu’un.

Aline, de Valérie Lemercier Photo : Maison 4:3

La distribution est presque entièrement composée d’actrices et d’acteurs québécois, dont Sylvain Marcel et Danielle Fichaud. Avez-vous découvert quelque chose sur la façon dont on joue, au Québec?

V.L. : Oui! Pour moi, ce sont des interprètes à l’américaine, c’est-à-dire qu’ils et elles y vont à fond. En France, il y a toujours une distance, surtout dans les rôles drôles, comme si on gardait toujours l’idée : Je joue, je ne suis pas cette personne-là. Or, moi, je trouve que le rire, ça naît de l’excès de sincérité. J’ai toujours joué tous mes personnages avec le plus de sérieux et de premier degré possible. J’ai découvert au Québec des gens qui jouent exactement comme j’aime. En plus, j'aime les gens contents, et tous et toutes m’ont dit qu’ils étaient heureux. Puis, il y a la discipline! J’ai fait cinq films et je dois dire qu’il y a pleins d’interprètes, même très connus et très chers payés, qui ne connaissent pas leurs textes. Ça ne va pas du tout! Alors ici, j’étais hyper contente.

En plus, si sur le papier certaines scènes étaient moyennes, et lorsqu’elles étaient jouées, par exemple par Antoine Vézina, ça devenait génial. J’ai même ajouté des scènes pendant le tournage pour lui, parce qu’il était trop bon! Même de dos, de loin, il est génial! Je lui ai dit plusieurs fois. Je n’avais jamais vu un acteur pareil. Maintenant, je voudrais faire un film entier sur Jean-Bobin (rires).

Aline, de Valérie Lemercier Photo : Maison 4:3

Finalement, votre chanson à vous de Céline, c’est…?

V.L. : C’est Je sais pas, une chanson pour son mari, mais qui n’est pas dans le film. Par contre, on a fait une bande originale, et à la fin, avec Victoria Sio qui fait toutes les chansons, on s’est permis de la chanter en duo. On peut donc la trouver. En plus, je crois savoir que c’est aussi la préférée de Céline.

Aline, en salle le 26 novembre. La bande-annonce(source : YouTube)