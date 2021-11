Les RIDM s’invitent sur ICI Tou.tv

Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal viennent de s’achever, mais le plaisir, lui, continue! Les courts métrages mis à l’honneur lors de la Soirée de la relève Radio-Canada sont en effet désormais sur ICI Tou.tv. Relève , car ce sont bien des jeunes cinéastes qui s’expriment ici, mais avec une assurance et une maîtrise qui sont déjà épatantes.

Casting Nelly, de Jérémie Picard Photo : Jérémie Picard

Disparue il y a 12 ans, Nelly Arcan a assurément marqué la culture québécoise par ses écrits profonds et provocants. Mais quelle trace son œuvre a-t-elle laissée sur les jeunes filles d’aujourd’hui?

Empruntant la forme d’une session d’auditions, Jérémie Picard recueille avec beaucoup de douceur et de sensibilité leurs réflexions sur la beauté, l’expérience d’être une femme, la célébrité, les hommes… Une occasion de constater que plus ça change, plus c’est pareil.

L'Innu du futur de Stéphane Nepton. Photo : Wapikoni mobile

Le discours public autour des Autochtones se concentre souvent sur celles et ceux qui vivent, plus ou moins oubliés, dans leur communauté. Mais qu’en est-il de ces jeunes Autochtones qui ne connaissent pas leurs traditions et leurs cultures parce qu’ils et elles n’ont jamais vécu ailleurs qu’en ville?

L’innu du futur explore la quête identitaire et la perte de repères de l’un d’eux, intelligemment figuré comme un être au visage-écran, beau et touchant.

Le vendeur de Broadway, de Simon Larochelle Photo : Simon Larochelle

À New York, un décret permet de vendre des sapins directement sur le trottoir, sans permis, durant la période des Fêtes.

Pour plusieurs jeunes Québécois et Québécoises, l’occasion est tentante. D’autant que leur origine ajoute une touche de folklore et de légitimité aux yeux des acheteurs et acheteuses. C’est à la rencontre de l’un d’eux que nous entraîne Simon Larochelle, entre découverte de la faune new-yorkaise et magie de Noël réinventée.

5:1, de Sara Ben-saud Photo : Sara Ben-saud

Le confinement imposé par la pandémie aura été difficile pour tout le monde. Pour la famille de Sara Ben-Saud – ses parents, son frère et sa sœur – aussi. Avec style et honnêteté, la jeune réalisatrice les interroge, cherchant à mettre à jour tout ce que cette vie ensemble forcée entre quatre murs a pu faire bouillonner.