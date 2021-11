Isla Blanca en quelques pages

Au plus creux de l’hiver 2018 débarquait sur nos écrans le premier film de la cinéaste Jeanne Leblanc (Les nôtres), Isla Blanca. Une jeune femme, une maison où elle n’était pas rentrée depuis huit ans, une mère qui se meurt et un frère ébahi : c’est la voie d’un minimalisme presque pur qu’a choisie Leblanc pour tisser cette virée intimiste et sensible.

Mis en scène avec une précision et une rigueur n’empêchant jamais la douceur, son récit lui aussi tissé dans la retenue mise également avec sagacité sur la présence, tantôt énigmatique, tantôt vulnérable, de deux acteurs au charisme indéniable : Charlotte Aubin et Théodore Pellerin.

Isla Blanca, de Jeanne Leblanc Photo : Art&Essai

Pour nous, et en exclusivité, Jeanne Leblanc a bien voulu choisir et commenter la scène préférée de son scénario.

"Isla Blanca a été tourné dans un contexte très particulier. Nous avons pu tourner presque la totalité du film en ordre chronologique. De plus, les scènes étant très longues, nous ne tournions souvent qu’une seule scène par jour. Cette manière de faire nous a donné une liberté unique.

Avec Théodore et Charlotte, j’ai pu reconstruire peu à peu cette histoire, apprendre à connaître ses personnages. Plus on avance dans le film, moins les scènes ressemblent à ce qui est écrit dans le scénario. En effet, les personnages plus que le texte écrit nous ont guidés dans cette odyssée.

J’ai donc choisi la scène où la mère et la fille se revoient pour la première fois. C’est également un moment important entre Émile et Mathilde, entre ce garçon qui a grandi trop vite et cette fille démunie. Une brèche dans la carapace de Mathilde, un éclair de vérité pour ces trois personnages.

Je me souviens que cette scène nous a pris plusieurs heures de recherche avant d’être tournée. Nous avons exploré le lieu, la chambre, les gestes, les mots. De ce qui était sur papier, il n’est resté que l’essence. Des mots ont disparu tandis qu’un nouveau sens est apparu. Je me rappelle aussi que c’était le premier moment dans le tournage où l’idée de l’abandon dans le jeu, mais aussi dans la réalisation, m’est apparue comme la meilleure et la seule approche possible pour ce film.

Revisiter ce scénario me rappelle à quel point nous avons travaillé dans l’instant et non dans l’expectative de ce qui était écrit sur le papier."

