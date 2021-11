L’arracheuse de temps : à l’épouvante!

Fred Pellerin m'a donné l’impression de rencontrer un frère. Il a tout ce que mon père avait. Francis Leclerc

En 1927, la foudre s’abat sur le pommier de Saint-Élie-de-Caxton. Loin d’être un bête événement naturel, c’est surtout le signe que la Mort s’invite dans le petit village, et, avec elle, mythes et histoires.

Car comme le dira Fred Pellerin, dont la narration hors champ ouvre et ferme L'arracheuse de temps : « Je suis devenu conteur parce que j’avais peur de la mort ».

Un conte où les mots nourrissent autant la légende que l’humour; des personnages forcément hauts en couleur(« c’est Martin Matte qui m’a appris ça, durant Les beaux malaises :un cadre et une histoire réaliste, et un personnage qui se permet de sortir, de péter les plombs une fois par épisode! » raconte Francis Leclerc); une mise en scène et des interprètes qui s’amusent (Marc Messier, Céline Bonnier, Geneviève Schmidt, Guillaume Cyr, Émile Proulx-Cloutier, Pier-Luc Funk…); des références gothiques :le monde inventé de L’arracheuse de temps en est un de plaisir. Nous avons rencontré Francis Leclerc.

Le réalisateur Francis Leclerc sur le plateau de tournage de L'arracheuse de temps. Photo : Dominic Gauthier

L’arracheuse de temps a été un conte, puis un spectacle. Qu’est-ce que le cinéma permettait d’explorer?

Francis Leclerc : D’abord, ça ouvre plus d’accès à une histoire, à un conteur, à quelqu’un d’important au Québec. Un bon conte, c’est un bon conte, et je pense qu’on a besoin de bonnes histoires.

C’est un genre que j’aime beaucoup, en plus, et je trouve qu’au Québec, on n’en fait pas. Mon enfance et surtout mon adolescence sont remplies de références qui m’ont inspiré pour ce film. J’ai vu Brazil 15 fois l’été où il est sorti!

Ça me sortait de la cuisine québécoise. Les frères Coen, les Monty Python, Terry Gilliam… c’était mon cinéma. Alors, me faire offrir un conte de Fred Pellerin, avec des personnages comme ça et la Mort, c’était parfait. Quand la Mort débarque à la soirée des cartes, c’est ouvertement inspiré des Monty Python! Il y a beaucoup de Big Fish (de Tim Burton) aussi, et du Dracula de Coppola, dont les effets visuels sont hyper simples et mécaniques, ce que j’ai voulu aussi.

Je voulais revenir à ça, je déteste les Marvel et tout ça; je ne suis plus capable de voir des films en CGI [computer generated imagery, ou images générées par ordinateur en français]. C’est absolument voulu, cet aspect artisanal.

La Mort, c’est Roy Dupuis dans un costume, pas une création virtuelle, et c’est Arnaud Brisebois qui en a fait la conception visuelle. Il a travaillé pour Fantastic Beasts (Les Animaux fantastiques), il a fait Blade Runner 2049 et Arrival (L’arrivée) avec Denis Villeneuve; il n’était pas revenu dans un univers québécois depuis qu’on avait fait le court métrage Trotteur ensemble.

L'arracheuse de temps, de Francis Leclerc Photo : Les films Séville

Si on compare votre film aux deux autres films tirés de l’univers de Fred Pellerin, Babine et Ésimésac, on sent que vous vous autorisez à aller davantage du côté de l’épouvante.

F.L. :Oui! Je voulais qu’un petit gars de 8 ans puisse avoir vraiment peur. Le conte, à la base, est très noir. Fred avait perdu son père et sa grand-mère, mais sa folie passe au travers de tout cela et permet le rire. J’ai beaucoup pensé à Tim Burton aussi, dans cette façon géniale d’être effrayant, trash et drôle en même temps. C’est un modèle depuis que je suis jeune, même si je suis plus fan de Terry Gilliam et de ses effets mécaniques, de ses dessins, de son sens du carton-pâte... C’est tellement beau! J’ai demandé à Marc Messier de regarder Le baron de Münchhausen pour jouer Méo, par exemple. L’arracheuse de temps est vraiment teinté par tous ces films que j’ai aimés et beaucoup revus pendant la pandémie, alors que je le préparais.

En fait, le vrai défi du film, ça a été de trouver le ton : les personnages de 1927 sont éclatés, à la Monty Python; les contrastes sont marqués, mais je tenais au réalisme et à la simplicité pour l’histoire de la grand-mère et du petit Fred en 1988, pour qu’on ait un ballant. Il y a beaucoup de technique dans le film, mais mon but est resté de ne pas perdre l’âme du petit Fred qui devient conteur au fil de l’histoire.

L'arracheuse de temps, de Francis Leclerc Photo : Les films Séville

Fred Pellerin a été votre coscénariste pour Pieds nus dans l’aube; maintenant, vous adaptez un de ses contes. Qu’est-ce qui résonne tant de son univers chez vous?

F.L. :J’ai eu l’impression de rencontrer un frère. Il a tout ce que mon père avait. C’est un fils de Félix, en quelque part...

Avec Martin Léon, ce sont mes grands amis, et ils sont ceux qui se rapprochent le plus de la philosophie de vie que mon père avait. C’est hyper réconfortant de travailler avec eux pour moi.

Ils ont une telle sagesse, une richesse d’esprit et d’écoute qui est très rare. Fred, c’est la personne qui écoute le plus parmi celles que j’ai rencontrées! En cela, il me fait penser à quelqu’un que j’ai rencontré hyper jeune :Yvon Deschamps. Fred a cette même qualité, et c’est aussi le collaborateur avec qui c’est le plus facile de travailler. Il répond au quart de tour, toujours prêt au travail, et nos échanges sont toujours hyper positifs. J’adore travailler avec lui; c’est facile. Et plus je vieillis, plus je veux cette communication fluide entre tous et toutes. Depuis tout petit, je recherche ce travail dans le bonheur, le plaisir avant tout.

L’arracheuse de temps, en salle le 19 novembre. La bande-annonce (source : YouTube)