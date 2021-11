L’archive du mois : Harry Potter arrive au cinéma

La vague est mondiale. Et irrésistible. Lorsque l’autrice J. K. Rowling présente Harry Potter à l’école des sorciers en 1997, le premier livre de ce qui sera une série de sept, l’engouement est total et partout, les enfants – et leurs parents – s’enthousiasment pour ces aventures mêlant magie, courage, adolescence et amitié.

Évidemment, le cinéma n’allait pas être en reste et dès 2001, ce premier livre est adapté (comme le seront les suivants) sous la houlette du spécialiste du divertissement familial Chris Columbus (Mme Doubtfire, Maman, j’ai raté l’avion). Et le succès est au rendez-vous – le film sera le plus rentable de l’année 2001. Replongeons dans les journées précédant la sortie avec ce reportage de Claude Deschênes au Téléjournal, qui recueille les avis ravis de ceux et celles qui ont eu le privilège d’assister à une avant-première du film, cinq jours avant sa sortie officielle.