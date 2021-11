3 cœurs, de Benoît Jacquot : le romanesque assumé

3 cœurs, c’est une histoire comme celles qui ne peuvent exister que dans les films. Une histoire de hasard et de rendez-vous raté. Une histoire d’amour avortée, puis reprise, avec une autre femme.

Une histoire qui aurait dû être celle de Marc, un contrôleur fiscal, et de Sylvie, qui se sont rencontrés une nuit, dans une ville de province, mais à laquelle, de retour à Paris, Marc a préféré ne pas donner suite, se lovant alors dans les bras d’une autre femme qu’il ne savait pas être... la sœur de Sylvie.

3 cœurs d’acteur et d’actrices

Rocambolesque? Non, romanesque, car derrière la caméra, c’est Benoît Jacquot qui orchestre ce ballet d’âmes en peine, avec grâce, délicatesse et tendresse même, scrutant les doutes et les failles avec une empathie bouleversante. Et devant la caméra, le trio d’acteurs réussit à faire croire à tout, même au plus improbable : Chiara Mastroianni, Charlotte Gainsbourg (qui ont fort heureusement récupéré les rôles après que Jacquot ait d’abord pensé à Léa Seydoux et à Marion Cotillard) et

Benoît Poelvoorde, jamais aussi convaincant que lorsqu’un film l’oblige à laisser tomber le masque de clown, jamais aussi juste et vulnérable que dans ce rôle que le réalisateur a écrit sur mesure pour lui.

L’amour, intense et émouvant

Les sentiments sont à fleur de peau, le quotidien magnifié par une histoire d’amour faite d’autant de faux-semblants et de petits mensonges que de vrais élans, l’émotion affleure avec une sincérité renversante, tandis qu’une voix hors champ lourde de fatalité s’invite dans le récit après 45 minutes.

Avec son 21e film, Benoît Jacquot réussit un mélodrame bouleversant porté par l’intensité des premières fois et les questionnements lancinants des premières amours.

Benoît Jacquot pour une première fois du côté masculin

3 cœurs touche droit au cœur.

Peut-être est-ce parce que c’est la première fois aussi que le cinéaste s’intéresse aux états d’âme d’un homme, lui, ce grand scrutateur de la condition féminine, en général dans sa dimension historique (Les adieux à la reine, Au fond des bois). Peut-être est-ce aussi parce qu’il a formidablement choisi ses modèles, citant autant An Affair to Remember, de Leo McCarey, que Back Street, de John Stahl, deux classiques du grand mélo hollywoodien, qu’il évoque sans jamais les imiter, notamment en ajoutant une musique anxiogène digne d'un thriller. Peut-être… Un doute subsiste, comme celui qui est au cœur de 3 cœurs, comme celui qui est un formidable moteur de cinéma.

La bande-annonce de 3 cœurs (source : YouTube)