Femme(s) : le documentaire définitif sur la condition féminine

Plus de 2000 entrevues, dans près de 50 pays, pour cerner – enfin – ce qu’être une femme peut bien vouloir dire : voilà le défi fou que se sont lancé Anastasia Mikova et Yann Arthus Bertrand.

Finalement, leur Femme(s), tantôt bouleversant, tantôt enthousiasmant, toujours éclairant, décline avec intelligence et empathie les différents enjeux de la féminité, partout dans le monde. Nous en avons retenu quelques-uns, accompagnés de citations tirées du film.

Femme(s), d'Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand Photo : Maison 4:3

ÊTRE UNE FEMME

Sur fond noir, en gros plan, les visages se succèdent. Jeunes, âgées, de toutes origines et classes sociales, elles évoquent avec générosité et franchise des sujets variés et universels. Le message à en retenir?

Peu importe leur race, leur couleur, leur ethnicité, que leurs cheveux soient crépus ou lisses, les femmes méritent le respect. Les femmes sont fortes. Toujours. Je suis très fière d’être une femme.

Femme(s), d'Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand Photo : Maison 4:3

LA SOUFFRANCE

Bien sûr, il y a l’excision. Les viols et les abus. Les attaques à l’acide. Ou simplement marcher dans la rue, seule, la nuit. Car ce que Femme(s) rappelle, c’est que, quelle que soit la situation de la femme, privilégiée ou non, la souffrance et la peur sont les mêmes.

Souvent, on oublie que derrière un homme, il y a une femme qui l’a élevée en lui disant qu’il est le roi du monde et que la femme doit le servir.[…] Je blâme cette société machiste qui me rappelle constamment que je suis une femme, qui ne me laisse pas l’oublier et qui rappelle sans arrêt à l’homme qu’il est un homme et qu’il doit le prouver à tous ceux qui l’entourent.

Femme(s), d'Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand Photo : Maison 4:3

L’APPARENCE

Qui n’a jamais jugé son propre corps leur jette la première pierre. Les femmes de Femme(s) sont unanimes : la relation à la beauté est universellement problématique.

Je passe mon temps à me comparer physiquement aux autres femmes, et à me demander si on me respecterait davantage, si on prendrait plus de plaisir à me voir parler si mon apparence était différente.

Femme(s), d'Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand Photo : Maison 4:3

LA MATERNITÉ

Que l’on désire un enfant ou pas, que l’on vive bien l’accouchement ou non, que le retour au travail se passe bien ou pas, la maternité est un sujet qui fait résonner 1001 cordes sensibles, partout.

Quand ma fille est née, je me suis dit : « C’est dingue. J’ai créé un être humain. Je suis Wonder Woman! Après avoir eu un bébé, je peux tout faire. » Ça n’a pas duré…

La bande-annonce (source: YouTube)