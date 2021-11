Une révision : crise de foi en milieu scolaire

Réalisatrice de séries remarquées (District 31, Fourchette, Virage…), Catherine Therrien plonge dans le bain du grand écran sur un scénario de Louis Godbout et Normand Corbeil. Au départ prévu pour Denys Arcand ( il est resté impliqué tout le long, comme conseiller , précise Catherine Therrien), le texte plonge dans une situation épineuse et aux fortes résonances actuelles : une jeune fille utilise un passage du Coran dans une dissertation philosophique, son professeur ne l’accepte pas et la jeune fille demande une révision de sa note.

Liberté d’enseignement, culture de l’annulation, identité et tolérance; autant de thèmes autour desquels Une révision gravite, en se focalisant toutefois sur le principe de réussite à tout prix guidant l’institution scolaire. Nous avons rencontré la réalisatrice.

La réalisatrice Catherine Therrien sur le tournage de son film Une révision. Photo : Les films Séville

Quelle a été votre réaction spontanée après votre première lecture du scénario?

Catherine Therrien : Je me suis dit qu’il y avait beaucoup de travail à faire sur les personnages féminins. Le prof de philo, lui, était vraiment bien, son arc dramatique était là, mais le personnage de Nacira, ou de Maude, demandaient à être étoffés.

Or, il fallait que la relation entre Nacira et le prof soit travaillée pour ne pas faire un film sur une étudiante musulmane et un prof de philo, mais sur deux êtres qui ont des convictions profondes, anticonformistes, et qui sont ébranlés.

Comme on m’a garanti une très grande liberté et implication dans le scénario, j’ai eu envie de plonger. Les scénaristes ont beaucoup réécrit, afin qu’on puisse assumer toutes les trames du film sans tomber dans le cliché et sans instrumentaliser les personnages.

Une révision, de Catherine Therrien Photo : Les films Séville

Pourquoi fallait-il que le personnage de Nacira soit musulmane?

C.T. : Elle pourrait citer la Bible ou la Torah dans son travail, ou même mon grand-père. Mais quand j’ai lu le texte, je trouvais que l’idée du carcan était là où on ne l’attendait pas, et c’était intéressant.

Ce n’est pas l’islam, le carcan, mais l’institution. Et devant une étudiante musulmane, l’institution est à genoux, complètement à plat ventre, et ne cherche que le consensus.

Ce discours de l’inclusion à tout prix qui prévaut dans l’institution devient plus fort avec un personnage d’étudiante musulmane, qui est déjà intégrée en plus. Elle n’en a pas besoin, et c’est pour ça qu’elle leur dit : Vous êtes hypocrites. En fait, ils se servent d’elle.

Une révision, de Catherine Therrien Photo : Les films Séville

Pourquoi avez-vous choisi Patrice Robitaille et Nour Belkhiria comme duo d’interprètes?

C.T. : D’emblée, en lisant, je disais à Denise Robert [la productrice du film] : Je veux Patrice Robitaille. Pour moi, il est un de nos plus grands acteurs. Je le trouve formidable, juste, attachant. Je n’avais jamais travaillé avec lui, et j’ai découvert, en plus, qu’il était vraiment rigoureux et travaillant.

En plus, on ne lui donne jamais ce genre de rôle. Si j’y pense, moi, j’ai eu un prof de philo, entre autres, qui a été une immense influence dans ma vie, et l’image de Patrice Robitaille en prof correspond tout à fait à ce genre de prof, ni austère ni trop cool.

Une fois que Patrice a été confirmé dans le rôle, on a fait des auditions pour Nacira, et Nour s’est imposée. Sans compter qu’il y a vraiment eu une belle collaboration entre les deux, avec beaucoup de dialogues et de discussions. C’était vraiment un plateau d’échanges d’idées.

Une révision, de Catherine Therrien Photo : Les films Séville

Liberté d’enseignement, inclusion, culture de l’annulation…ces thèmes ont pris une importance folle au cours des trois dernières années, pendant que vous travailliez sur Une révision. Est-ce qu’à un moment, le contexte vous a semblé trop explosif pour continuer?

C.T. :

Non. Je n’ai pas eu envie de reculer. Mais au début, je trouvais le sujet dangereux, piégé, et j’ai donc voulu retirer tout ce qu’il pouvait y avoir de violent dans le film.

Il existait une trame d’étudiant musulman qui venait aider Nacira, mais je ne voulais pas m'embarquer dans quelque chose de violent. Au Festival d’Angoulême, en France, les gens nous disaient : « Ce film n’aurait jamais pu être fait en France, parce qu’il est pacifiste. » Pour moi, c’était important. On aurait perdu le contrôle du message sinon. Et comme on a tellement été dans le dialogue et les motivations des personnages, je me sentais solide, malgré l’actualité, malgré la prof d’Ottawa, malgré Samuel Paty…

Une révision, de Catherine Therrien Photo : Les films Séville

Entre un autoritarisme plus conservateur et les dérives d’une inclusion à tout prix que vous dénoncez, existe-t-il un peu d’espoir pour une approche de l’enseignement plus équilibrée, selon vous?

C.T. : C’est un film sur le clientélisme en éducation, je le considère comme une critique du système d’éducation dans lequel la pluralité des points de vue n’est plus tolérée. C’est le triomphe du discours de l’inclusion à tout prix : le prof de philo, qui fait couler l’étudiante, représente ce qu’il faut éliminer.

J’espère qu’un entre-deux est encore possible, parce que sans certains profs, je sais que je ne serais pas devenue la personne que je suis aujourd’hui. Ils ont une incidence énorme sur notre développement. Mais je ne sais pas si ces bons profs-là ont encore leur place dans le système actuel.

Je pense qu’on va se rendre à un extrême et que, peut-être ensuite, on va pouvoir revenir, mais aujourd’hui, je vois tout ça de façon un peu plus pessimiste. Peut-être que demain, ce sera différent.

Une révision, en salle le 5 novembre. La bande-annonce(source : YouTube)