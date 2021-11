Variation sur un même thème : Gemma Bovery

En 2014, après Nettoyage à sec, La fille de Monaco ou Coco avant Chanel, la cinéaste française Anne Fontaine s’attaque à un classique : Madame Bovary, de Gustave Flaubert, mais le fait de biais en adaptant plutôt la BD romanesque de Posy Simmonds qui s’en est inspiré, Gemma Bovery!

Gemma Bovery, d'Anne Fontaine Photo : Jerome Prebois

Tout commence par une passion

Dans Gemma Bovery, l’étincelle vient de la littérature.

Car tout commence dans ce film par l’amour que porte depuis toujours Martin Joubert au roman de Flaubert. Parisien d’adoption revenu s’installer en Normandie pour y reprendre les rênes de la boulangerie paternelle, avec femme et enfants, il va vite réaliser que la réalité dépasse parfois la fiction; sa nouvelle voisine, britannique, s’appelle Gemma Bovery, est superbe, a des dettes et s’ennuie dans sa vie de couple.

Gemma Bovery d'Anne Fontaine Photo : Jerome Prebois

Une inversion des rôles

Bien sûr, Emma Bovary est, depuis le temps, devenue l’illustration la plus pure de la figure de l’héroïne romantique. Mais Anne Fontaine propose un chemin de traverse : c’est Martin Joubert qui devient notre guide dans le film, héritant à la fois du rôle du narrateur et de celui d’antihéros! Le tout pour mieux soutenir un questionnement qui nous habite tous et toutes :

comment la littérature influence-t-elle la réalité, et vice-versa?

Gemma Bovery, d'Anne Fontaine Photo : Métropole Films

Un film d’acteur et d’actrice

Si plusieurs actrices ont déjà prêté leurs traits à Emma (parmi elles, l’impériale Isabelle Huppert, pour Claude Chabrol), c’est plutôt Gemma Arterton qui incarne ici son double fictionnel. Déjà héroïne d’une précédente adaptation de Posy Simmonds, Tamara Drewe,

l’actrice britannique a assurément un charme et une légèreté qui séduisent. Mais face à elle, c’est aussi Fabrice Luchini qui fait régner fantaisie discrète et humour de bon ton.

Mieux encore, tous deux s’opposent autant qu’ils se complètent :lui dévoré par une passion intellectuelle qu’il ne sait comment traduire concrètement, elle, prisonnière d’un corps girond et renversant qui cache, malgré elle, sa sensibilité. Un film d’acteurs, certes, mais quels acteurs!

Gemma Bovery, sur ICI Télé, le vendredi 5 novembre, à 0 h 54. La bande-annonce (source : YouTube)