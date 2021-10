Brain Freeze : Roy et les zombies

Le zombie, c’est un exutoire, à plein d’égards Julien Knafo

Sur une île huppée et enclavée, près de Montréal, les gens se transforment… en zombies. En cause? Une multinationale chargée de trouver une solution pour que le gazon puisse rester vert en tout temps. André, 15 ans, verra sa propre mère transformée en monstre vert, et forcé de s’occuper de sa petite sœur – un bébé de 1 an –, il rencontre un autre survivant, Dan, un agent de sécurité dans la cinquantaine.

Choisi comme film d’ouverture du dernier festival Fantasia, Brain Freeze mêle critique sociale, humour et clins d’œil aux classiques. Nous avons rencontré son réalisateur, Julien Knafo.

Brain Freeze, de Julien Knafo Photo : Lou Scamble

Effets spéciaux, maquillage, action, performances expressives d’acteurs et d’actrices : on sent un vrai plaisir du genre dans votre film.

Julien Knafo : Je ne peux pas dire que le faire a été un trip, mais c’est la première fois depuis très longtemps que je sors d’un film et que je suis heureux. Je me sens bien, je ne suis pas nerveux, j’ai confiance. Les gens en diront ce qu’ils veulent, mais moi, je suis dans le plaisir. Je ne pense pas avoir ressenti ça depuis mes films universitaires… Évidemment, ce n’est jamais exactement le film qu’on voudrait faire, mais on le sait dès le départ.

Mais là, dans le ton, j’ai atteint ce que je voulais, tout de même. Je savais qu’il y avait tout un défi au niveau du mélange des genres : c’est une comédie noire, et si on commence à avoir quelques références du genre – comme Série noire –, au cinéma, on n’en a pas tant que ça.

En fait, je crois que le plaisir, il est arrivé quand j’ai pu mettre toutes les idées que j’avais sur le montage et que tous les efforts se sont concrétisés. Parce que je peux dire que ce plaisir, on ne l’a pas volé!

Brain Freeze, de Julien Knafo Photo : Lou Scamble

De Roy Dupuis à Iani Bédard en passant par Marianne Fortin, Simon-Olivier Fecteau, Anne-Élisabeth Bossé, Stéphane Crête et Mylène Mackay, la distribution est impressionnante!

J. K. : J’adore le casting, même si pour certains et certaines, ce sont vraiment de tout petits rôles et que j’aurais aimé pouvoir aller plus loin. Mais je suis heureux qu’ils et elles soient tous là. Roy a été le premier à embarquer; je crois qu’il a aimé les thèmes. On avait aussi fait un démo, et je pense que c’est ça qui l’a convaincu. Au départ, dans les premières versions du scénario, je ne pensais pas forcément à lui, mais lorsque je l’ai vu devenir un peu plus survivaliste, un peu plus rough sur les bords, c’était le personnage. Et quand, en lecture, je l’ai mis avec Iani Bédard, c’était parfait.

Roy ne connaît rien aux réseaux sociaux, il trippe trains miniatures dans son sous-sol; Iani lui parlait de TikTok il ne comprenait rien, et c’était exactement ce que se seraient dit les personnages.

Et puis Roy jouait dans Truffe, de Kim Nguyen, pour lequel j’avais fait la musique, et si le film avait ce côté absurde, lui jouait son personnage de façon très sérieuse. Dans mon film, c’est la même chose que je recherchais.

Brain Freeze, de Julien Knafo Photo : Lou Scamble

Quarantaine, virus, épidémie, ça va bien aller … Votre film ne peut qu’évoquer aussi ce que nous vivons depuis mars 2020.

J. K. : Ce que j’aime dire et qui, je pense, va faire que les gens qui n’aiment pas forcément les films de zombies vont aimer celui-là, c’est que c’est d’abord et avant tout un film de personnages. C’est ce que je voulais. Après, les thèmes sous-jacents se sont développés sur neuf ans, tout de même… Mais c’est sûr qu’on a aussi choisi de placer l’histoire sur une île où les gens s’emmurent, et que oui, il y a une influence plus actuelle de cette peur de l’autre. Ensuite, je dirais que les autres thèmes nous ont rattrapés.

La seule chose qui est ouvertement influencée par la pandémie, c’est la phrase « ça va bienaller » que j’ai ajoutée. Mais le papier de toilette, c’était tourné avant la pandémie!

En fait, quand la pandémie s’est déclarée, il ne nous restait que cinq jours de tournage à faire; tout le reste avait été tourné. Il y aurait un livre à écrire sur le making of (rires).

Brain Freeze, de Julien Knafo Photo : Lou Scamble

Le cinéma de genre québécois s’est un peu ouvert et diversifié ces dernières années. Votre film fait même des clins d’œil à Turbo Kid et aux Affamés. Comment voyez-vous cette évolution?

J. K. :

En fait, ce qui a changé, c’est l’ouverture au film de genre dans les institutions. Il y a un vrai effort. On sent qu’elles commencent à être mûres pour accueillir le nombre hallucinant de gens talentueux qui veulent faire du genre, qui ont compris que le genre peut être beaucoup plus ce qu’on imaginait à une certaine époque, et qui ont acquis les outils pour le faire en termes d’effets visuels, de montage...

C’est un milieu qui va, en réalité, être très vite contingenté et, forcément, à un moment donné, on se demande : est-ce qu’on va s’attaquer entre nous ou s’unir? La réponse, c’est : on n’a pas le choix de s’unir, même s’il y a peu d’élus… Robin [Aubert] préparait Les affamés en même temps que moi le mien et si, au début, ça pouvait me faire peur, j’ai réalisé que j’ai pu faire mon film parce qu’il avait fait le sien!

Brain Freeze, de Julien Knafo Photo : Lou Scamble

Finalement, quelles seraient vos trois œuvres de zombies préférés?

J. K. : Certainement 28 jours plus tard (28 Days Later), de Danny Boyle, et Shaun et les zombies (Shaun of the Dead), d’Edgar Wright… Après, j’aurais envie de vous dire les classiques, mais ces deux films –ainsi que Bienvenue à Zombieland, de Ruben Fleischer avec Woody Harrelson – étaient mes références pour écrire le film. Mais j’ajouterai un livre : World War Z, qui n’a rien à voir avec le film. C’est le fils de Mel Brooks qui l’a écrit, et je l’ai dévoré en vacances, sur la plage. C’est drôle, drôle, drôle; j’ai adoré. Et ça a nourri ma réflexion sur comment insérer l’humour dans le genre.

Brain Freeze, en salle le 29 octobre. La bande-annonce (source : YouTube)