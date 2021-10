Silence : saint Scorsese, priez pour nous

En 2016, Martin Scorsese a réalisé un de ses rêves en adaptant un roman de Shusako Endo, paru en 1966, qui suit deux jeunes prêtres jésuites portugais dans le Japon du 17e siècle, là où les chrétiens (en particulier leur mentor, le père Ferrara) sont persécutés s’ils refusent de renoncer à leur foi!

Silence, de Martin Scorsese Photo : photo credit: kerry brown/Photo credit: Kerry Brown

Un projet de cœur

C’est juste après Gangs of New York (2002) que Scorsese s’est mis en tête de réaliser Silence, inspiré par des faits réels.

Toutefois, entre la reconstitution historique et un regard pour le moins percutant sur la foi, le projet peinait à trouver son financement. Ce chemin de croix a finalement abouti des années plus tard, avec Liam Neeson, Andrew Garfield et Adam Driver au générique, et a permis à Scorsese de compléter sa trilogie religieuse – lui qui a longtemps hésité entre sa profession et celle de prêtre – après La dernière tentation du Christ et Kundun.

Silence, de Martin Scorsese Photo : photo credit: kerry brown/Photo credit: Kerry Brown

Foi de Scorsese

Si l’on connaît mieux ses récits criminels (de Mean Streets à Casino), Scorsese applique pourtant à la lettre ses thèmes et motifs à Silence :

travellings rapides, criminels en voie vers une impossible rédemption, énergie, violence et réflexion sur le doute et la croyance : tout est là!

En prime, on peut admirer les sublimes décors naturels de Taïwan, où le film a été tourné en 35 mm, et une sorte de géométrie zen dans la composition des plans.

Silence, de Martin Scorsese Photo : photo credit: kerry brown/Photo credit: Kerry Brown

Des acteurs qui y croient

Tant Andrew Garfield que Adam Driver se sont impliqués au-delà des habitudes dans Silence.

Le premier a étudié avec assiduité le jésuitisme durant une année, en plus de s’être exercé au silence durant une semaine, et le deuxième, lui, a perdu pas moins de 20 kilos pour jouer le père Francisco Garupe. Quant à Liam Neeson, son intérêt et ses recherches sur les Jésuites remontent à son implication dans Mission, de Roland Joffé, en 1986.

Silence, sur ICI Télé, le 30 octobre à 0 h 35. La bande-annonce (source : YouTube)