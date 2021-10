Dune : le cinéma comme œuvre d’art

Il était censé être l’événement de 2020. Est arrivé ce que l’on sait, et plusieurs reports plus tard – en plus d’une polémique quant à sa diffusion sur les plateformes –, voici que Dune débarque enfin sur nos écrans de cinéma, précédé d’une campagne de promotion massive enclenchée depuis sa présentation au Festival de Venise, en septembre dernier.

Timothée Chalamet en héros prophétique et romantique, une planète dont l’empereur jouit sans égard pour les Fremen qui l’habitent et où il nomme même un nouvel intendant, des vers de sable géants, un monde entier réinventé… L’objet est-il à la hauteur des attentes?

Dune, de Denis Villeneuve Photo : Warner Bros.

Denis Villeneuve, le cinéaste des éléments

On dit souvent que le cinéma a ce pouvoir magique de rendre visible l’invisible. En plus de sa mise en scène d’une ampleur démesurée et de ses trouvailles visuelles (un coup de chapeau au directeur artistique Patrice Vermette, qui a construit là des mondes aussi hallucinants que plausibles), Dune fait exactement cela. Le ciel, gris et bas, traversé de bourrasques, semble avoir l’âme torturée de ceux et celles qui savent la fin proche. Le feu, comme animé d’une vie propre, danse et détruit. Surtout, le sable, devenu matière vivante, se métamorphose, séduit, terrifie, engloutit et recrache qui le croise, tel un animal affamé.

Au-delà des hommes et des femmes se livrant bataille pour mettre la main sur l’Épice, ressource naturelle indispensable à la vie de l’empire, Dune donne corps et âme à ce qui nous entoure, ce que l’on ne remarque jamais, cette nature que l’on maltraite, mais dont la toute-puissance nous dépasse.

Dune, de Denis Villeneuve Photo : Warner Bros.

Hier + aujourd’hui = demain

L’imagerie de Dune est spectaculaire, grandiose même, nous ne sommes pas les premiers à l’énoncer.

Mieux encore, c’est en convoquant autant l’Égypte ancienne que l’architecture impériale chinoise, tant les Touaregs que les combattants du Moyen Âge, tant l’esthétique religieuse, mystique, primitive que celle du cinéma de guerre (entre autres!) qu’il crée son univers entêtant, presque épuisant. C’est une façon habile de s’appuyer sur hier pour mieux définir un monde de demain tantôt pâle et ocre, tantôt sombre et anthracite, un monde incarné, vivant, habité (mention spéciale aux avions-libellules, à la fois angoissants et gracieux).

Timothée Chalamet dans une scène du film Dune, réalisé par Denis Villeneuve Photo : WARNER BROS PICTURES

De la science-fiction, à hauteur d’art, d’hommes et de femmes

Dune est assurément une œuvre d’art. Monumentale. Gigantesque. Tétanisante.

Comme parfois, devant les œuvres majeures, le public reste un peu interdit, conscient qu’un seul visionnement n’épuisera pas toutes les ressources du film, lucide aussi quant à la frustration que cela peut provoquer. Toutefois, Dune a l’intelligence de savoir marier à ses abstractions et à son récit parfois fermé des considérations qui résonnent fort aujourd’hui. Exploitation de ressources au détriment de la sécurité des peuples originels, surconsommation, ravages du colonialisme, regard sur la loyauté, l’oppression et la trahison : Frank Herbert, qui les mettait de l’avant en 1965 dans son roman, a assurément trouvé en Denis Villeneuve un porte-voix digne du culte.

Dune en salle le 22 octobre. La bande-annonce (source : YouTube)