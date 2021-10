Mythes, chasse et sens de l’existence : bienvenue dans La contemplation du mystère

Pour moi, il y a un message de tolérance important dans le film. Albéric Aurtenèche

Il y a le bois. Des cérémonies, des chevaliers et de la chasse. Une mort atroce un an plus tôt. Un archer mutique, de la drogue hallucinogène et un cerf sacré. Et Éloi, un trentenaire, désabusé et hanté par des crises existentielles. Ce ne sont là que quelques-uns des éléments mis en place par Albéric Aurtenèche (lauréat de l’Iris du meilleur court métrage en 2011 pour M’ouvrir) dans son premier long métrage, mystérieux et déroutant, porté entre autres par Emmanuel Schwartz (« Je pouvais voir le cynisme d’Éloi naturellement dans Emmanuel, dit le cinéaste en riant. Il avait la bonne posture intellectuelle pour le jouer. ») et Sarah-Jeanne Labrosse.

Nous avons rencontré le cinéaste.

Le cinéaste Albéric Aurtenèche sur le plateau de tournage de son film La contemplation du mystère. Photo : Fred Gervais-Dupuis

Votre film est présenté comme un « thriller mystique ». Est-ce que cela vous convient ou est-ce réducteur?

Albéric Aurtenèche : Ce n’est pas nécessairement réducteur, mais biaisé.

Je parlerais plus d’un thriller existentiel, qui questionne ce qu’est l’existence. Mystique, ça impliquerait qu’on croit complètement à ce qui arrive, et un rapport à la religion qui n’est pas le mien.

Je ne suis pas baptisé, je me considère comme agnostique, et mon objectif, c’était de faire un film sur la posture agnostique, d’où la citation finale, le rapport au vrai et au faux. L’agnosticisme, c’est de ne pas trancher, d’accepter le doute systématiquement, donc aussi être ouvert à la possibilité de croyances d’autres personnes, ce qui implique une forme de tolérance. Pour moi, il y a un message de tolérance important dans le film.

La contemplation du mystère, d'Albéric Aurtenèche Photo : Fred Gervais-Dupuis

Parlez-nous un peu de l’Ordre des chevaliers de Saint-Hubert et de comment il s’est retrouvé dans votre film?

A.A. : C’est un ordre qui a existé. Plusieurs capes que portent les personnages dans le film viennent de chez eux. Aujourd’hui, les membres sont très vieux, mais quand j’avais 15 ou 16 ans et que je me cherchais, comme tout bon adolescent, un ami de ma famille sonnait la trompe. Il m’a embarqué dans ce trip-là avec lui! Ce sont tellement des personnages! Ils s’intronisaient et prêtaient serment à la messe de Saint-Hubert chaque année, pour cet ordre qui avait comme valeur de protéger la chasse et sûrement un peu de religiosité. C’était très cérémonial, et mon contact avec la chasse s’est développé à travers ce rapport plus mystique.

J’ai finalement passé mon certificat de chasseur avec Sarah-Jeanne [Labrosse] et Gilles [Renaud] pour le film, mais passer par tout le processus m’a fait réaliser que je ne me vois probablement pas tirer sur un chevreuil.

Cela dit, la chasse me permettait d’aborder aussi la question de notre rapport à la mort. C’est une des dernières activités où est possible un rapport direct à la mort. Les angoisses morbides ou mortelles d’Eloi sont une exacte représentation des miennes!

La contemplation du mystère, d'Albéric Aurtenèche Photo : Fred Gervais-Dupuis

Votre film est déroutant, mais on y repère quelques références : David Lynch, Lars Von Trier et la peinture flamande. Pourriez-vous nous parler de ce qui vous inspire?

A.A. : Lynch est un cinéaste que j’aime beaucoup. Von Trier aussi. Oui, il y a des liens, en tout cas thématiques, avec Melancholia, qui est mon préféré de lui. Sinon, narrativement, celui qui m’a le plus marqué, c’est Alain Robbe-Grillet. Ses romans et ses films, leur construction, restent depuis longtemps avec moi. Le côté déroutant et narrativement contradictoire de mon film vient beaucoup de lui.

Dans mon rapport à la fiction, je prends un grand plaisir à faire subsister dans la fiction, qui devrait tout nous expliquer, des éléments de contradiction et de déroute. C’est au fond, paradoxalement, assez réaliste, puisque la réalité est déroutante.

Puis, c’est un jeu du chat et de la souris avec le public qui me plaît. J’aime les œuvres ouvertes. En plus, mettre en doute le récit et les images que je fabrique, c’est aussi mettre en doute le langage cinématographique. On est dans un monde où l’on fait de plus en plus confiance aux images et on a de moins en moins de raisons de leur faire confiance, avec le deep fake (l’hypertrucage) et les fausses infos. Mes images très fabriquées, c’est aussi un rappel de ça.

La contemplation du mystère, d'Albéric Aurtenèche Photo : Fred Gervais-Dupuis

Auriez-vous trois œuvres à nous suggérer qui nous aideraient à nous familiariser avec votre univers?

A.A. : Un bon point d’entrée serait le livre, assez ésotérique, de Jérémy Narby qui est cité à la fin du film, Le serpent cosmique, qui raconte comment un anthropologue s’est laissé fasciner par l’ayahuasca et en a tiré des conclusions peut-être abusives, mais intéressantes. Sinon, j’ai offert un petit manuel – je ne sais plus lequel – de Schopenhauer à Emmanuel pour la construction du personnage et sa vision sombre de l’existence. Et peut-être sur un autre ton, Enter the Void, de Gaspar Noé, qui traite de rapport à la mort et de DMT. Son point d’entrée, c’est le Livre des morts tibétains, mais c’est un rapport similaire à la mythologie et à la drogue hallucinogène comme porte d’entrée vers une connaissance.

La contemplation du mystère, en salle le 22 octobre. La bande-annonce (source : YouTube)