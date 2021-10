Les rouges : amour, révolution et journalisme

De Warren Beatty, certains n’auront retenu que la gueule d’ange ou les frasques avec de nombreuses amantes. Toutefois, Les rouges, son deuxième film qu’il réalisait en 1981, ne laisse aucun doute : Beatty est un acteur autant qu’un cinéaste à la sensibilité d’une rare modernité et à l’engagement imparable.

Relatant la vie de John Reed (que Beatty interprète également), journaliste, écrivain et militant communiste — auteur du grand récit Dix jours qui ébranlèrent le monde en 1920, où il relate la révolution russe de 1917, et l’un des rares Américains à être enterré au Kremlin —,

Les rouges fait partie de ces fresques historiques et humaines dont le souffle et la vivacité ne peuvent laisser indifférents.

Lauréat de l’Oscar du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice dans un second rôle et de la meilleure photographie, porté par des acteurs au sommet de leur art et capables de rendre palpitants ces dialogues aussi nombreux que denses (Beatty, Diane Keaton, Jack Nicholson, Paul Sorvino, Maureen Stapleton, l’écrivain Jerzy Kosinski, Gene Hackman…), Les Rouges est même encore plus que tout cela.

Les Rouges, de Warren Beatty Photo : Paramount Pictures

Une forme aussi captivante qu’originale

Sur un fond noir, Les rouges débute en présentant une série de visages ridés et rieurs. Ce sont ceux d’hommes et de femmes, appelés les témoins (parmi lesquels l’immense écrivain Henry Miller), qui, chacun leur tour, en ponctuant les différentes séquences du film, évoquent les souvenirs bien réels que leur ont laissés John Reed et la révolution bolchevik.

Certains sont cocasses, d’autres plus mélancoliques ou revanchards, mais tous établissent d’emblée un accès singulier et personnel à ce personnage hors du commun, bien loin de ce que les livres d’histoire peuvent recenser. C’est à compter de 1970 que Warren Beatty a entamé le tournage de ces confessions-souvenirs, un aspect documentaire qui rend assurément Les rouges plus poignant que la moyenne des films.

Les Rouges, de Warren Beatty Photo : Paramount Pictures

Un plaidoyer pour le métier de journaliste

Conférence où Reed présentera sa couverture de la révolution mexicaine, engagement de chaque instant lors d’intenses discussions politiques dans le Greenwich Village, couverture de la convention démocrate en 1916, voyage à Petrograd pour être aux premières lignes du bouillonnement révolutionnaire russe…

Le film entier (et il dure plus de trois heures) ne cesse de louer la grandeur et la noblesse des métiers d’idées et d’écriture, en particulier de celui de journaliste, envisagé comme un témoignage particulièrement actif des événements qui façonnent le monde.

Car, au-delà de sa radicalité ou de ses petits arrangements avec la fidélité, ce qui caractérise surtout Reed, aux yeux de Beatty, c’est bien son idéalisme, qui ne faiblira jamais, même lorsqu’il tombera malade. C’est ce même idéalisme qui sait rendre certains récits journalistiques si inspirants.

Les Rouges, de Warren Beatty Photo : Paramount Pictures

Une histoire d’amour moderne et égalitaire

Si Les rouges évoque bien sûr la destinée politique de Reed, c’est avec la même acuité et la même énergie qu’il lie ce destin à la relation nouée en 1915 entre Reed et l’écrivaine féministe et reporter de guerre Louise Bryant. De leur rencontre, alors qu’elle est mariée, aux liaisons qu’elle entretiendra avec le dramaturge Eugene O’Neill, et lui, avec différentes jeunes femmes, Les rouges emprunte aussi des éléments à la comédie sophistiquée classique hollywoodienne en observant une histoire d’amour entre deux personnalités, aux tempéraments forts, aux aspirations intellectuelles semblables, et aux désirs et engagements assumés.

Pas de femme cachée derrière le grand homme, donc, mais deux esprits, complexes et attachants, l’un à côté de l’autre, unis dans leur quête commune d’un avenir meilleur.

Les rouges, à voir sur ICI Télé le 23 octobre, à 0 h 35

La bande-annonce (source : YouTube)