Ma huitième année, de Bo Burnham: âge ingrat, réseaux sociaux et humour piquant

Kayla a 13 ans. C’est l’âge ingrat, dit-on. Alors qu’elle en est à sa dernière semaine de huitième année avant d’entrer au collège, la jeune fille le vit à plein. Si elle enregistre des vidéos YouTube sur la confiance en soi et l’identité, elle a bien du mal à appliquer ses propres conseils à sa vie, malgré ses nombreux essais.

Petite sensation du Festival de Sundance en 2018, d’où il est reparti auréolé du prix du public, le film Ma huitième année épate d’abord par la qualité de sa mise en scène.

Cadrages ingénieux, composition de plans précise et énergie, direction photo douce et assurée, musique agréable (bien que très présente) : la maîtrise est à souligner, d’autant qu’il s’agit de la première réalisation de Bo Burnham, acteur, rappeur, youtubeur musical et comique de la bande de Judd Apatow (les chiens ne font pas des chats!).

8eme année, de Bo Burnham Photo : Productions A24

Surtout, Ma huitième année réussit là où plusieurs se sont cassé les dents : savoir intégrer à son récit – somme toute assez classique, puisqu’évoluant dans les rails du récit d’initiation adolescent – l’importance capitale des réseaux sociaux et du contexte social dans le développement des jeunes aujourd’hui.

Le ton est senti, lucide et parfois percutant (il faut voir cette scène d’entraînement à l’école pour se préparer au cas où un tueur de masse débarquerait…).

Capitalisant, avec un humour piquant, voire sardonique, sur les nombreux malaises générés par l’adolescence, et malgré un virage final un rien mélosentimental moins assuré, le film parvient à se tailler une place singulière, entre la folie d’un Napoleon Dynamite et l’humour bon enfant des comédies de John Hughes.

C’est aussi – et surtout – grâce à la présence étonnante de la jeune Elsie Fisher que Ma huitième année séduit. Face à Josh Hamilton, solide en père attentionné, mais souvent dépassé, elle compose avec beaucoup de nuances et de subtilité un personnage de jeune fille mal dans sa peau, à la fois pulsionnelle et attachante, qui sort des sentiers battus et canalise, à elle seule, le mal-être des adolescentes et adolescents contemporains.

La bande-annonce (source : YouTube)