Les oiseaux ivres : en route vers les salles… et les Oscar?

J’aime rêver quand je vais au cinéma. Ivan Grbovic

Willy est amoureux fou de Marlena, promise d’un chef de cartel au Mexique. Alors les deux prennent la fuite, chacun de leur côté, espérant pouvoir se retrouver. C’est ainsi que Willy se retrouve au Québec, comme travailleur dans la ferme de la famille Vinet.

Les oiseaux ivres d’Ivan Grbovic Photo : Les films Opale

Sur un scénario coécrit avec la directrice photo Sara Mishara, le cinéaste Ivan Grbovic (Roméo Onze) signe un film ample et ambitieux, où se mêlent observation romanesque du travail saisonnier, compositions superbes, variations autour de l’amour, formule 1 en pleine rue et tigre blanc… Un ovni dans notre paysage cinéma, tout juste choisi pour représenter le Canada dans la course aux Oscar ce qui, selon le cinéaste, fait parler du film . Bien sûr, il espère que ça se traduira en entrées en salle ».

Nous avons rencontré Ivan Grbovic

Le cinéaste Ivan Grbovic sur le tournage du film Les oiseaux ivres Photo : micro_scope

Pourquoi avoir pris comme toile de fond la situation des travailleurs migrants mexicains, et quelle était votre relation, s’il y en avait une, à la culture mexicaine?

Ivan Grbovic : C’est un pur hasard. En fait, l’idée de ce film est née avant même mon premier film. Je travaillais comme électro, et après un tournage, je me suis un peu perdu sur la Rive-Sud, à Saint-Rémi, et dans le brouillard, j’ai vu des travailleurs mexicains à l’extérieur d’une caisse d’épargne. C’est une image qui m’a frappé. À l’époque, je ne savais pas que des travailleurs étrangers venaient au Québec, mais cette image m’a fait travailler. J’ai fait des recherches et j’ai écrit une première version de l’histoire, qui était plus réaliste, mais qui a très vite évolué vers un film plus choral, un anti-Babel, si on veut! Quant à la culture mexicaine, même si elle est riche et m’intéresse beaucoup, je n’avais aucune relation particulière avec elle.

Par contre, l’idée de parler une langue étrangère me plaît. J’ai eu une enfance où je parlais une autre langue à 50 % du temps, et pour moi, faire un film québécois, ça implique d’y incorporer d’autres langues.

Les oiseaux ivres d’Ivan Grbovic Photo : Les films Opale

Le film est superbe. Pouvez-vous nous parler de vos choix de mise en scène?

I.G. :

Sara – une directrice photo fantastique – et moi partageons le même amour du cinéma, et l’on a cette ambition de faire des films plus grands que nature, dans l’esprit de Days of Heaven, de Terrence Malick, où l’on ne montre pas une image misérabiliste de la campagne québécoise, mais où l’on essaye de l’élever vers quelque chose de plus lyrique et poétique.

On avait vraiment envie d’en mettre beaucoup à l’écran, d’être très soigné et très surprenant dans la mise en scène afin de défaire et de refaire plusieurs clichés qu’on connaît au cinéma. Je sais que, des fois, le film est un peu cheesy, mais j’aime Michel Sardou (rires)! J’espère que les gens vont l’aimer aussi. C’est comme quand tu regardes In the Mood for Love et que Nat King Cole embarque… Je ne veux pas me comparer à de tels immenses cinéastes, mais quand on regarde des films comme ça, l’agencement image-son fonctionne. Avec Sara, notre collaboration fait qu’on s’aide à pousser les choses au-delà de ce qui est possible, et c’est ce qui fait que le film devient une fable, un conte. Mais ce que je voulais faire, c’était aussi travailler avec l’idée du rêve. On force l’histoire vers un happy ending, même si l’on sait très bien que ce n’est pas possible. On est dans un mode épique de narration, mais on reste sur une fine ligne entre le rêve et la réalité qui pousse à s’interroger sur les possibilités même de ce qui arrive. J’aime rêver quand je vais au cinéma.

Les oiseaux ivres d’Ivan Grbovic Photo : Les films Opale

Et pourquoi avez-vous choisi Hélène Florent et Claude Legault pour entourer le personnage de Willy, joué par Jorge Antonio Guerrero, que l’on avait découvert dans Roma?

I.G. : Pour le rôle de Claude, je pensais beaucoup à cette scène sous la pluie que je voulais un peu dans l’esprit de la scène finale dans Training Day.

Comme Denzel Washington dans ce film, je voulais un acteur qui soit calme pendant tout le film et qui à la fin explose et domine l’écran.

En en parlant avec ma directrice de casting, elle a immédiatement pensé à Claude Legault. Pour Hélène, c’était très simple : je l’ai vue en casting et je suis tout de suite tombé amoureux!

Les oiseaux ivres d’Ivan Grbovic Photo : Les films Opale

En 2010, Roméo Onze faisait découvrir la communauté libanaise. Cette fois, vous vous intéressez à la culture mexicaine. Trouvez-vous qu’en ce qui concerne la représentation de la diversité sur nos écrans, nous sommes sur la bonne voie?

I.G. : Je trouve fou que Roméo Onze ait 10 ans déjà, et ça me fait réaliser que non, ça ne bouge pas assez vite. Vraiment pas. Quand on dit aujourd’hui : « Oh, c’est original d’avoir pleins d’acteurs d’origines différentes », je me dis : « Mais c’est ridicule, on est en 2021! » Comme je trouve ridicule que des acteurs viennent me dire : « J’aimerais parler dans un film, mais il n’y a pas de rôle pour moi. » Je sais qu’on a plein de problèmes sociaux en ce moment, mais un des problèmes à régler, c’est de pouvoir trouver une voie pour des auteurs et des autrices de minorités, et pour tous ces acteurs et actrices. Et si je reviens à mon film, ça n’a rien d’original de choisir des acteurs mexicains pour jouer des travailleurs migrants.

Mais j’aimerais voir un Trip à trois, mettons, avec des acteurs et actrices de la diversité.

SI je regarde le film de Iannucci, The Personal History of David Copperfield, pour moi, c’est une révolution : concevoir le passé sans question de races, on en a besoin, ici comme ailleurs, parce que la culture, c’est beaucoup plus que ça.

Les oiseaux ivres, en salle le 15 octobre. La bande-annonce (source : YouTube).