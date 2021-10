Les raretés de Rafales

Bien sûr, le cinéma québécois est varié, s’étendant du drame intimiste à la comédie la plus rassembleuse. Mais en son sein, il y a aussi des sorties de route, des bifurcations, inédites et inattendues. Rafales en est une, nous plongeant dans cette drôle d’histoire d’un malfrat prenant en otage un chroniqueur radio (coscénarisée par Melançon, Marcel Leboeuf et Denis Bouchard). Voici au moins cinq façons qu’il a d’être une rareté.

Un film dans lequel se côtoient Marcel Leboeuf, Denis Bouchard, Claude Blanchard, Rémy Girard, Micheline Bernard, Monique Spaziani, Kim Yaroshevskaya et Serge Thériault, il n’y a pas à dire, ça ne court assurément pas les rues.

Rafales, d'André Melançon Photo : Aska Films

Le blizzard qui rend tous les déplacements compliqués, les bottes qu’il faut enlever avant d’entrer, le vent qui siffle… c’est peut-être notre quotidien au Québec, mais rares sont les films qui prennent le terrible hiver québécois comme toile de fond. Rafales, lui, y plonge sans détour, n’hésitant pas à faire affronter à ses personnages tous ses désagréments et ses rudesses.

Si le cinéma de genre a bien sûr pu trouver quelques expressions notables sur nos écrans, le polar, lui, a eu peu de représentants. Vol à main armée, cavale, arme cachée dans la ceinture, antihéros hanté par son passé : les codes sont bien là, dans Rafales, plus axé, il faut le souligner, sur la psychologie de ces hommes perdus que sur un contexte social ou politique.

Rafales, d'André Melançon Photo : Aska Films

Nous connaissons tous le cinéma pour enfants d’André Melançon (La guerre des tuques, pour ne nommer qu’un film), mais dans le parcours tendre et plein d’aventures de ce cinéaste tant aimé, Rafales fait figure d’exception.

Un film dur, adulte, qui s’affranchit entièrement du monde des enfants pour mieux asseoir sa noirceur. Et Melançon, avec sa réalisation nerveuse et vive, y est aussi à l’aise que devant une bataille de boules de neige.

On le dit plein de secrets et d’hypocrisie, de cynisme et de manipulation. Le cinéma américain, entre autres, l’a souvent visité. Mais dans le cinéma québécois, le monde des médias est resté peu abordé. Bien sûr, l’iconique Parlez-nous d’amour (Jean-Claude Lord, 1976) a visé dans le mille, mais Rafales, lui aussi, même si c’est en mode plus mineur, se frotte à cet univers en suivant ce chroniqueur radio ambitieux, prêt à miser sur le plus racoleur et le plus sensationnaliste pour titiller les bas instincts de son auditoire. Même à se faire prendre en otage…

Rafales, sur ICI Télé le 15 octobre à 23 h 34. La bande-annonce (source : YouTube)