À tous ceux qui ne me lisent pas : la poésie à l’état brut

J’évacue mes cours d’eau avec la liberté dans le désert

je m’essouffle fou à préparer pour toé des crépuscules d’enfant

à moitié calciné, je fume du panache

j’ai de la boucane dans l’fouette

chus tu’seul comme un piquet de clôture dans

le milieu d’une chop

- Yves Boisvert, 1974

Yves Boisvert est poète. Poète au sens où la vraie vie, trop terne, trop morne, trop banale, ne peut servir que de réservoir à images et à rébellion. D’un canapé d’ami à une beuverie dans un bar, il survit, même après avoir trouvé un nid auprès de Dyane, une graphiste, et de son fils, un grand ado que le désir créatif et la liberté d’Yves vont peu à peu contaminer.

C’est Yves que ce premier film de Yan Giroux, coscénarisé par le dramaturge Guillaume Corbeil, filme. Yves dans sa splendeur et sa misère. Yves la bibitte comme l’est ce film rare, singulier, qui réveille le tranquille ronron habituel des biofilms lisses.

Non, ce n’est pas dans À tous ceux qui ne me lisent pas qu’on verra en images la biographie de Boisvert. Car ce qu’ose le film, c’est plutôt de viser large et de remettre en question la nature même de l’artiste au Québec.

Le titre est d’ailleurs admirablement choisi. Car le film parle bel et bien à ceux qui ne lisent pas, ne voient pas, n’écoutent pas ce qui sort de la norme, qui reste dans la marge. Il leur parle en leur rappelant que malgré l’invisibilisation, l’artiste existera tout de même, dans toute sa passion, ses certitudes, ses ambivalences. Et il leur parle en rappelant aussi que cette existence hors de l’œil du cyclone et des protections de la popularité aliène nécessairement celui ou celle qui l’a choisie, le ou la condamnant presque à la solitude.

Une scène du film «À tous ceux qui ne me lisent pas» avec Martin Dubreuil et Céline Bonnier Photo : Les films Séville

S’il décoche avec une ironie cinglante quelques flèches au milieu littéraire québécois, qui préfère souvent encenser les starlettes plutôt que de s’ouvrir à une vraie diversité, le film réussit en plus à marier à ce naturalisme baveux une énergie proche de la transe (une scène de soirée de poésie flirte même avec l’hypnose), superbement mise en scène et en lumière (il faut souligner la photo riche et texturée, quasi scorsesienne signée Ian Lagarde).

Tout cela est déjà immense – et du genre à réveiller l’âme dans une cinématographie québécoise généralement plus polie.

Mais À tous ceux qui ne me lisent pas profite, au sommet de son édifice brillant, de la présence magnétique de Martin Dubreuil. Romantique, au sens le plus noir du terme, d’un charisme malade étonnamment attachant, livrant une image sans cliché du perdant magnifique,

il est la pile électrique qui donne son courant alternatif à ceux qui l’entourent (dont la toujours impeccable Céline Bonnier), ceux qui le filment, ceux qui désormais ont formidablement envie de lire, de voir, d’écouter.

La bande-annonce (source; YouTube):