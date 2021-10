Pègre et années 70 : bienvenue dans La French en trois questions

En 2014, le jeune cinéaste français Cédric Jimenez décide de s’emparer de l’histoire du juge Pierre Michel, nommé juge du grand banditisme à Marseille en 1977 pour faire face à la French Connection, et assassiné en 1981. En fin de compte, il signe un polar nerveux, tragique et enlevant qui revient sur un pan de l’histoire française aussi vrai qu’il est un rien oublié.

Mais au-delà du cours d’histoire, que vaut La French?

La French, de Cédric Jimenez Photo : Les films Séville

En a-t-on soupé des histoires de mafia au cinéma?

Oui, bien sûr, Le parrain, Gomorrah, le cinéma de Scorsese ou de Michael Mann… On pourrait penser que la Mafia a suffisamment été couverte sur grand écran pour des décennies. Mais La French, sans oublier de faire de nombreux clins d’œil aux classiques du genre (dont bien sûr, à French Connection, de William Friedkin), ainsi qu’aux classiques du polar français, réussit tout de même à soutenir sa propre vision, comptant sur moult documents d’archives et une reconstitution convaincante du Marseille des années 70 – véritable plaque tournante du trafic d’héroïne mondial – et sur un point de vue résolument humain, où compte surtout la véritable guerre des nerfs entre le juge et Gaëtan Zampa, caïd de la French Connection.

La French, de Cédric Jimenez Photo : Les films Séville

Des acteurs comiques peuvent-ils faire peur?

Une des curiosités de La French, c’est bien ce choix d’avoir confié les rôles du juge et du truand, dont le conflit mènera la ville à feu et à sang, à Gilles Lellouche et Jean Dujardin. Oui, oui, monsieur chaleur humaine et sympathie des Petits mouchoirs, et monsieur OSS 117 en personne.

Pourtant, à l’écran, aucune raison de rire. Lellouche est parfait en malfrat au charisme vénéneux et séducteur, et Dujardin, convaincant en juge efficace et ambitieux aux méthodes de plus en plus radicales.

La French, de Cédric Jimenez Photo : Les films Séville

Peut-on être mieux servi que par soi-même?

Pour Cédric Jimenez, La French ne pouvait être un film parmi tant d’autres. Son propre père, propriétaire d’une boîte de nuit à Marseille, connaissait très bien la famille et le clan Zampa.

Et c’est inspiré par ses propres souvenirs d’enfance qu’il a conçu ce film, en multipliant également les entrevues avec la femme et les enfants du parrain, avec des policiers, des avocats ou des procureurs ayant été impliqués dans l’histoire.

Fiction documentée, ou documentaire fictionnalisé sur la pègre, mais aussi sur la profonde corruption d’un certain système politique français, La French n’en reste pas moins une plongée passionnante dans l’univers mafieux des années 70, rendue organique par une mise en scène en 35mm et en caméra à l’épaule particulièrement immersive.

La French, sur ICI Télé, le samedi 9 octobre, à 2 h 43. La bande-annonce (source : YouTube)