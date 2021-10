Nos batailles: portrait d’un père déboussolé

Hormis l’introduction et l’épilogue (et une scène de danse magnifique sur du Michel Bergé), il n’y aura aucune musique d’accompagnement. Nul besoin en réalité, car le naturel et la sincérité qui se dégagent de chaque plan de Nos batailles se suffisent bel et bien à eux-mêmes. L’émotion prend encore plus à la gorge lorsqu’elle est brute.

Nos batailles, film tendu et généreux, intime et social, c’est d’abord l’histoire d’Olivier, un ouvrier qui lutte au sein de son entreprise dès qu’une injustice pointe le bout de son nez. Mais c’est aussi l’histoire de ses enfants, dont il va devoir apprendre à s’occuper après le départ inattendu de sa femme. Et c’est encore l’histoire d’un équilibre à trouver, entre vie professionnelle et vie familiale, et de toutes ces réactions (colère, panique, sentiment d’humiliation…) que la fiction préfère habituellement pudiquement cacher, alors qu’elles sont si humaines.

Notamment repéré à la Semaine de la critique, à Cannes en2018, ce deuxième film réalisé par le Franco-Belge Guillaume Senez brille par sa franchise. Car le réalisateur ne s’en cache pas, cette obligation à apprivoiser ses propres enfants et à comprendre cette fameuse charge mentale (habituellement réservée aux femmes), il l’a vécue lui-même après une séparation, heureusement moins douloureuse que celle évoquée dans le film.

Nos batailles, de Guillaume Senez Photo : Haut et court

Mais un vécu ne suffit pas à rendre un film fascinant. Et Nos batailles, au-delà de l’anecdote personnelle, réussit bien son pari.

D’abord grâce à une confiance immense que le cinéaste a placée en ses interprètes en les laissant entièrement improviser leurs dialogues et en les filmant de proche, dans une photographie aux textures pleines de relief.

Le résultat est à la hauteur du défi, donnant à tout le film une impression d’authenticité prenante et créant des personnages complexes, attachants, sans une once de cette politesse lisse qui fait trop souvent rempart.

Ensuite, en confiant le rôle de ce père déboussolé qui expérimente toutes les violences du quotidien (sociales, familiales, du travail…) à Romain Duris, présent dans presque tous les plans (et de plus en plus hagard, d’ailleurs).

Un rôle saisissant pour le comédien, plus habitué à des rôles de jeunes premiers ou comiques (à part bien sûr sa présence électrique dans De battre mon cœur s’est arrêté, de Jacques Audiard), mais qui, en se frottant à cet Olivier fébrile, nerveux, cerné, révèle une complexité, une densité et une vérité bouleversantes.

