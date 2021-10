Cheval indien : survivre à l’horreur des pensionnats

En 2012, l’auteur ojibwé Richard Wagamese publiait le roman Cheval indien, récit bouleversant de la trajectoire de Saul Cheval Indien, d’un pensionnat jusqu’à son intégration dans une équipe de hockey. L’impact – tant sur le plan des prix remportés que du choc émotionnel ressenti par les lectrices et lecteurs – a été immense. Fort logiquement, le livre est devenu un film en 2017, sous la houlette de Stephen S. Campanelli. Voici trois choses à en retenir.

Cheval Indien, de Stephen Campanelli Photo : Entract Films

La réalité brutale des pensionnats abordée de front

Au départ, le romancier ne voulait écrire qu’une histoire de hockey. Toutefois, pour faire honneur à la mémoire de ses parents et de ses grands-parents, qui ont résidé de force dans un de ces pensionnats (comme l’a fait Edna Manitowabi, qui joue la grand-mère de Saul), il a choisi d’intégrer cet élément à son récit.

Dans le film, les images ne cachent rien : cachot où l’on enferme les enfants – parfois jusqu’à la mort –, punition lorsque l’anglais n’est pas utilisé, poudre à récurer pour laver, langue savonnée, humiliations…

La violence ignoble de ce qui s’y est passé est observée droit dans les yeux.

Saul Indian Horse, joué par Forrest Goodluck Photo : Elevation Pictures

Un film authentiquement autochtone

À l’âge adulte, Saul est joué par Ajuawak Kapashesit, par ailleurs linguiste spécialisé dans la revitalisation de certaines langues autochtones. Et le film, qui démontre bien comment la perte de la langue a fait partie d’un terrible processus de dépersonnalisation, inclut bien évidemment la langue ojibwée.

Plus encore, la mise en valeur de la culture autochtone s’est opérée de façon organique, puisque chaque journée de tournage a commencé par une cérémonie traditionnelle de fumigation et de prière, et que 52 des acteurs et actrices de la distribution sont autochtones.

Cheval Indien, de Stephen Campanelli Photo : Entract Films

Une œuvre de réconciliation

Si Cheval indien ne ménage pas ses effets pour décrire cette réalité ignoble, il se veut également une œuvre axée sur le futur et la réconciliation. Pour la petite histoire, Clint Eastwood, ami et collaborateur de Stephen S. Campanellil, a été tellement choqué en apprenant ce qui s’était passé dans les pensionnats qu’il a décidé de devenir producteur délégué du film.

Surtout, si le film est dédié à tous les survivants et survivantes, il a été conçu pour ouvrir la porte à une discussion collective et susciter une prise de conscience active.

Il se conclut d’ailleurs sur une mention émouvante des travaux de la Commission de vérité et réconciliation et sur la nécessité absolue que chaque Canadien et Canadienne s’engage à lutter concrètement contre la discrimination.

Cheval indien sur ICI Télé, le 1er octobre, à 23 h 34. La bande-annonce (source : YouTube)