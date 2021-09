M. Turner ou quand le cinéma révèle la peinture

Au cinéma, on parle souvent de plans-tableaux, de compositions picturales, de peinture du quotidien, même. Mais que se passe-t-il quand les films s’intéressent directement au monde de la peinture? Nous avons retenu cinq exemples.

M. Turner, de Mike Leigh (2014) : la cohabitation du génie et du bougon

Précurseur incompris de l’impressionnisme, qualifié de peintre de la lumière , J. M. W. Turner a payé sa renommée des railleries et des incompréhensions autant du public que des membres de l’élite britannique au 17e siècle. Et ce sont les dernières années de sa vie– alors que le peintre ne tente plus de cacher son tempérament et son caractère de cochon –, qu’aborde le génial Mike Leigh (Secrets et mensonges, Vera Drake) dans ce film superbement mis en scène. Mais au-delà de l’enrobage somptueux (pour un peintre, le contraire serait décevant), c’est surtout la composition de Timothy Spall, acteur fétiche du cinéaste, qui est épatante.

Entre farfadet malicieux et génie torturé, l’artiste est montré sans complaisance ni caricature. Et l'acteur capture autant la grâce de celui-ci que sa trivialité.

Une interprétation fort logiquement récompensée d’un prix d’interprétation au Festival de Cannes.

Andreï Roublev, d’Andreï Tarkovksi Photo : MosFilm / MK2

Andreï Roublev, d’Andreï Tarkovksi (1969) : l’art pour mieux toucher au divin

Classique du cinéma, coécrit par un autre maître russe, Andreï Kontchalovski, ce deuxième long métrage de Tarkovski décrit en tableaux aussi métaphysiques que quotidiens, dans un noir et blanc sublime, la vie au début du15e siècle du moine et peintre d’icônes Andreï Roublev, joué par celui qui deviendra l’acteur fétiche du cinéaste, Anatoli Solonitsyne.

Foi, angoisse, doute, violence : le film évite bien sûr la voie du biofilm traditionnel pour plutôt se servir de la figure de l’artiste et réfléchir ainsi les grandes préoccupations esthétiques, spirituelles et existentielles de l’humanité. Rien que ça.

Van Gogh, de Maurice Pialat Photo : Gaumont

Van Gogh, de Maurice Pialat (1991) : l’artiste maudit

Tout dans ce film semblait un défi : raconter la fin de vie du peintre, qui se soigne à la campagne et combat ses démons par un abus de femmes et d’absinthe; confier le rôle à Jacques Dutronc, plus connu pour ses chansons et ses cigares, et d’autres à des non-professionnels; Maurice Pialat, don tl’humeur tempétueuse avait de quoi déstabiliser même les tournages les plus solides. Finalement, la réussite a été totale, valant même à Dutronc un César du meilleur acteur. On le comprend.

Car rarement aura-t-on vu un regard aussi lucide, parfois cruel, toujours mélancolique et bouleversant, sur l’art et la folie.

La Jeune Fille à la perle, de Peter Webber Photo : Christal Films

La jeune fille à la perle, de Peter Webber (2003) : pour l’amour de l’art

Le projet était fascinant : raconter dans un film non pas la vie ou le travail d’un peintre, mais plutôt l’histoire d’un chef-d’œuvre, La jeune fille à la perle, peint par Vermeer vers 1665. Inspiré d'un roman de Tracy Chevalier, le film relate donc comment le génie tombera sous le charme de la jeune Griet, engagée au service de sa famille, et matérialisera son attirance pour elle dans un tableau.

Grâce, délicatesse, direction photo dans les tons de la grande peinture flamande : le film offre un cocon aux interprétations subtiles et nuancées de Scarlett Johansson et Colin Firth.

Frida, de Julie Taymor Photo : Miramax Films

Frida, de Julie Taymor (2002) : la révolution en couleurs

Elles le voulaient toutes. Toutes les actrices américaines se sont en effet presque battues pour décrocher le rôle de la célèbre peintre mexicaine Frida Kahlo.

Mais avec beaucoup de perspicacité, c’est à Salma Hayek que l’a confié Julie Taymor. Également coproductrice du film, l’actrice y a trouvé un rôle à sa mesure : bouillonnant, intense et énergique. Fière, libre et courageuse, elle rend cette peintre révolutionnaire aux relations complexes et passionnées avec son mari et mentor Diego Rivera et aux terribles souffrances physiques aussi captivante qu’inoubliable dans un film inventif qui prend l’audacieux parti d’animer ses toiles ou d’oser la poésie et la métaphore.

