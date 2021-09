Titane : la surprise cinéma choc, crue, trash et tendre

Au mois de juillet dernier, le jury cannois présidé par Spike Lee créait la surprise en remettant la prestigieuse Palme d’or à un film tout de bruits et de fureur, de métal et de chair : Titane, de la Française Julia Ducournau, nouvelle reine du cinéma mondial dont le cinéma (elle avait déjà réalisé Grave, sur une jeune femme cannibale) se passionne pour les métamorphoses violentes du corps féminin. Enfin, nous pouvons nous aussi découvrir ce film dont certaines projections ont demandé l’intervention de pompiers et de médecins d’urgence!

Titane, de Julia Ducournau Photo : Entract Films

Surprises à tous les étages

Autour d’un récit déjà intrigant (une danseuse dans des spectacles automobiles – formidable Agathe Rousselle – tombe enceinte d’une Cadillac et rencontre un pompier – étonnant Vincent Lindon – dopé aux stéroïdes…), Ducournau réussit un film proche de l’hallucination. Mieux encore, les scènes et séquences s’y enchaînent sans que rien ne soit attendu ou convenu. Montage vif qui ose les ellipses et les trous, surprises constantes, scènes choc n’hésitant pas à déranger les a priori :

Titane est un film qui happe, un film qui maintient sur le qui-vive, un film qui vit et vibre à un rythme aussi troublant qu’euphorisant.

Titane, de Julia Ducournau Photo : Entract Films

Du style, du style, du style

Si Ducournau mélange les genres comme une géniale alchimiste(giallo, horreur, film de tueur en série, western, film d’amour), et réussit quelques clins d’œil à Cronenberg, Tarantino ou De Palma tout en préservant son naturalisme, elle déploie aussi dans Titane un style passionnant.

Un style ambitieux et ample, aussi à l’aise dans les contrepoints musicaux que dans les silences ou les néons fluo, dans les scènes trash (oui, elles le sont) que dans les moments de tendresse.

À 200%, Titane est un film fait pour le cinéma, et cela est déjà follement excitant. Mais en plus, il crée un univers, bien à lui, entier et sauvage, punk et émotif, érotique et violent. Le genre d’univers qu’on ne voit pas si souvent.

Titane, de Julia Ducournau Photo : Entract Films

Faire bouger les lignes

Titane fait bien sûr bouger les frontières du cinéma même en inventant avec une formidable assurance son propre monde.

Mais c’est plus profondément encore qu’il fait bouger les lignes en réfléchissant à ce qu’est l’identité de genre. Qui est homme, qui est femme? Quelle importance?

Ce que montre Titane, ce sont surtout deux êtres profondément blessés, qui trouveront l’un en l’autre un regard assez puissant pour assumer ce qui les unit véritablement : leur différence, leur a-normalité , leur monstruosité. Oui, même les cicatrices les plus profondes n’empêchent pas les cœurs de battre.

Titane, en salle le 1er octobre. La bande-annonce (source : YouTube)