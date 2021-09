Les différents visages de Carey Mulligan

Née en 1985 en Angleterre et formée au théâtre, Carey Mulligan fait partie de ces actrices dont la présence marque assurément les œuvres auxquelles elle participe. La preuve par cinq.

Une éducation, de Lone Sherfig Photo : Métropole Films Distribution

Ingénue dans Une éducation (Lone Scherfig, 2009)

C’est le film dans lequel nous l’avons découverte. Auparavant, elle était apparue de-ci de-là (Pride and Prejudice, Public Enemies…), mais dans ce film de la Danoise Lone Scherfig – pour lequel elle a été choisie après un long processus d’audition –, elle irradie. Jouant la jeune Jenny, 16 ans, qui tombe sous le charme d’un trentenaire cultivé et branché dans l’Angleterre des années 60, elle insuffle autant de vitalité que de charme à ce conte d’émancipation pop au ton chaleureux et optimiste.

Lumineuse et pleine d’une grâce mutine évoquant un adorable croisement entre Audrey Hepburn et Anna Karina, elle se révèle comme une actrice assurément là pour durer, en plus de récolter pour l’occasion ses premières nominations aux Oscar et aux Golden Globe.

Shame, de Steve McQueen Photo : Alliance Vivafilm

À fleur de peau dans Shame (Steve McQueen, 2011)

Il suffit parfois d’une séquence… Dans Shame, récit de la descente aux enfers d’un accro au sexe, Carey Mulligan joue Sissy, la sœur de Michael Fassbender, une jeune femme dépressive et en manque d’attention. Un film dans lequel Steve McQueen, le réalisateur, lui offre une séquence inoubliable : elle en gros plan, chantant New York, New York avec une vulnérabilité et une émotion tragique qui agrippent le cœur et ne le lâchent plus jusqu’à la fin.

Drive, de Nicolas Winding Refn Photo : Alliance Vivafilm

Timide dans Drive (Nicolas Winding Refn, 2011)

Dans le film culte de Nicolas Winding Refn, Mulligan explore une autre facette de son jeu et se montre beaucoup plus réservée et introvertie que dans ses rôles précédents. D’une présence innocente et magnétique, elle est Irene, une jeune mère dont le mari est en prison et de laquelle le héros du film, joué par Ryan Gosling, tombe amoureux. Économe de dialogues (c’est le moins qu’on puisse dire), le film réserve à Mulligan une place de choix, faisant d’elle le phare lumineux et romanesque d’un récit sombre et violent.

Inside Llewyn Davis, des frères Coen Photo : Métropole Films

Carriériste dans Inside Llewyn Davis (Joel et Ethan Coen, 2013)

Peut-être est-ce la séquence de Shame qui a initié la chose, mais Mulligan, dans l’extraordinaire film des frères Coen, marie à nouveau jeu et chant en interprétant Jean Berkley, une guitariste folk et ancienne flamme de l’antihéros Llewyn Davis. Complexe, riche, assumant autant la mélancolie que l’humour acide, son personnage se balade entre un souvenir ému de son ex et une colère bien présente grâce aux 1001 nuances que Mulligan, brune cette fois, parvient à lui apporter.

L'actrice Carey Mulligan incarne le rôle principal dans le film Promising Young Woman réalisé par Emerald Fennell. Photo : Focus Features

Vengeresse dans Une jeune femme pleine de promesses (Promising Young Woman, Emerald Fennell, 2020)

Faisant souvent preuve d’engagements pour la cause féministe dans ses entrevues, Mulligan trouve dans ce projet – écrit, produit et réalisé par des femmes – de quoi faire correspondre ses intérêts et son travail. Revisitant le genre du film de vengeance à la sauce pop et rose bonbon, la jeune cinéaste britannique Emerald Fennell lui offre un rôle en or :celui d’une jeune femme bien décidée à faire payer les hommes qui ont abusé d’elle et de ses amies. Énergique, dangereuse, hantée et en colère, Mulligan trouve dans ce film ouvertement #Moiaussi son rôle le plus consistant. Celui aussi où elle s’émancipe de son image un rien lisse pour devenir un monstre passionnant.

Une éducation, le samedi 2 octobre, à 0 h 30, sur ICI Télé. La bande-annonce(source : YouTube)