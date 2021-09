Louis Cyr, l’homme le plus fort du monde: un peuple entier qui relève le menton

Louis Cyr fait assurément partie de l’imaginaire collectif et de la mythologie québécoise. L’homme le plus fort du monde, imaginez donc. Un homme, né dans une famille nombreuse et pauvre en 1863 à Saint-Cyprien-de-Napierville, que rien ne prédestinait à une telle gloire et dont les dons ne seront remarqués qu’après son émigration aux États-Unis en 1878.

Il serait facile de dire que comme Louis Cyr soulevait des quintaux, le film que lui a consacré Daniel Roby en 2013 soulève le même poids d’enthousiasme.

Facile ou pas, l’énoncé reste vrai et le public, qui a élu Louis Cyr, l'homme le plus fort du monde roi du box-office cette année-là, l’a entre autres prouvé (en plus des prix Iris du meilleur film et du meilleur acteur pour Antoine Bertrand!).

Pourquoi un tel enthousiasme alors? Parce qu’au-delà du récit biographique attendu, Daniel Roby (La peau blanche, Funkytown...) y confirme d’abord tout le bien que l’on pouvait déjà penser de son sens de la mise en scène. Caméra à l’épaule discrète, mais toujours en mouvement pour assurer le rythme, ellipses senties qui évitent les temps morts, photographie lumineuse, cadrages originaux, mais sans tomber dans le coup d’épate gratuit… tout y est.

Louis Cyr: l'homme le plus fort du monde, de Daniel Roby Photo : Les films Séville

Mieux encore, cette mise en scène vivante et alerte est au service d’un véritable propos symbolique, aussi puissant que riche.

Car ce qu’on peut aisément lire derrière chaque exploit physique de Louis Cyr, c’est une revanche prise par l’ensemble des Canadiens français et Canadiennes françaises contre ceux et celles qui leur ont fait subir la domination et l’exploitation.

Au-delà de sa propre place comme homme fort, Louis Cyr assure la place de tout un peuple dans le monde et c’est bien ce que filme Roby : un peuple entier qui relève le menton et se tient droit.

Bien sûr, on pourra regretter que la seconde partie du film, davantage axée sur les relations entre Cyr et sa fille, délaisse un tantinet cette dimension mythologique si puissante. Toutefois, cela n’empêche pas le public de se laisser porter par le souffle de ce film patriotique au sens noble du terme ni de penser qu’Antoine Bertrand, aussi attachant que charismatique dans le rôle, était véritablement l’homme (fort) de la situation.

