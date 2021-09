Maria Chapdelaine, Michael Corleone et Sébastien Pilote

Mais dans mon premier long métrage, Le vendeur, j’avais intégré des éléments du roman : on tournait à Dolbeau-Mistassini, le village de François Paradis, et à un moment, Marcel Lévesque vend un pick-up à un gars ouvrier dans une scierie qui s’appelle François Paradis. Je m’amusais avec ces petits clins d’œil. Sébastien Pilote

En 1913, Louis Hémon, un Français installé pour six mois au Lac-Saint-Jean, écrit un roman iconique de l’identité et du territoire québécois : Maria Chapdelaine. Adapté trois fois au cinéma, dont une par Gilles Carle, en 1983, le roman devient sous l’œil de Sébastien Pilote (Le vendeur, Le démantèlement, La disparition des lucioles)un exemple rare de grand film classique québécois. « Pour moi, le classicisme, ça veut dire chercher la simplicité, l’économie, pas d’esbroufe pour faire moderne. Et tout a été pensé pour faire un film de cinéma. Il faut que les gens le voient sur grand écran », précise-t-il. Nous l’avons rencontré.

Le cinéaste Sébastien Pilote devant l'affiche de Maria Chapdelaine Photo : Radio-Canada/Helen Faradji

Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous frotter à votre tour à ce classique qu’est Maria Chapdelaine?

Sébastien Pilote : C’est une longue histoire. J’avais vu le film de Gilles Carle quand j’étais tout petit, je comprenais peut-être à moitié, mais j’avais aimé ça. Au cégep, j’ai lu le roman, mais je ne garde pas de souvenirs de mes premières lectures. Je me souviens par contre qu’à l’université, j’avais un projet de court métrage documentaire autour d’une théorie que j’avais développée sur le complexe d’Eutrope .C’est tombé à l’eau. Mais dans mon premier long métrage, Le vendeur, j’avais intégré des éléments du roman : on tournait à Dolbeau-Mistassini, le village de François Paradis, et à un moment, Marcel Lévesque vend un pick-up à un gars ouvrier dans une scierie qui s’appelle François Paradis. Je m’amusais avec ces petits clins d’œil.

Et puis, avec Le démantèlement, j’ai même eu l’impression de faire une suite à Marie Chapdelaine : pour moi, le personnage de Gaby, c’est la figure de Maria, et ses filles, qui n’acceptent pas leur héritage, c’est son contraire.

En préparant Le démantèlement, je me suis retrouvé dans un chalet à Saint-Henri-de-Taillon, non loin de plusieurs villages qu’on retrouve dans le roman, et dans la bibliothèque, il n’y avait qu’un seul livre : Maria Chapdelaine, une vieille édition avec Carole Laure, ses œufs dans les mains, sur la couverture! J’ai décidé de le relire, et c’est là que ça m’a sauté aux yeux : ça allait être mon prochain film. C’est un film d’époque, oui, mais très faisable, et ça me permettait de faire ce que j’ai toujours voulu, c’est-à-dire un western – avec une femme qui travaille, le territoire –, mélangé à un mélodrame typique des années 50 – ce que Lorenzo propose à Maria, une vie d’épouse au foyer et de consommation.

Et si j’avais eu quelques complexes à le faire, parce que ça a été adapté plusieurs fois, et récupéré – même Denys Arcand avait voulu le faire sur un scénario du père de Sébastien Ricard [André Ricard]! –, c’est tombé. Parce que le sujet, c’est un prétexte à faire un véritable film de cinéma. Tu peux peindre un bol de fruits, comme des milliers d’autres avant toi, et ça ne change rien, ça peut quand même donner un chef-d’œuvre.

Votre attachement à l’œuvre est profond!

S.P. : Ça me ramène à mon enfance. Ma mère a arrêté l’école en 7e année, pour s’occuper de ses frères et sœurs et de ses grands-parents. Ils vivaient dans une minuscule maison, sans eau courante, deux débarbouillettes pour la famille. Elle n’a même pas 70 ans, mais ils vivaient loin du village. Pourtant, leur pauvreté matérielle n’a jamais signifié pauvreté culturelle. La maison était toujours joyeuse, pleine de vie et de monde. Les veillées de cartes, la musique à l’accordéon, le bonhomme de bois qui danse – d’ailleurs, c’est celui de mon grand-père dans le film, et c’est mon oncle qui joue de l’accordéon – ,ça me rappelle tout ça, cette maison qui faisait voyager dans le temps. Dans les années 70, j’ai pu vivre quelque chose que j’ai pu reconnaître dans le roman.

Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir Sara Montpetit, jeune militante écologiste, et, à vos yeux, quelles qualités étaient nécessaires pour incarner Maria?

S.P. : Il fallait qu’elle soit jeune.

Dans le roman, la seule description physique est : « une belle grosse fille », mais ça veut dire une jeune fille, avec ses joues d’enfant, son petit gras de bébé. Il me fallait donc quelqu’un entre l’enfant et la jeune femme.

Si elle n’était pas connue, ça me plaisait aussi, car je voulais l’entourer d’une constellation d’acteurs plus connus et je trouvais intéressant d’avoir quelqu’un qui n’a pas de nom pour un personnage aussi connu. Ensuite, comme pour tous les acteurs et actrices, il fallait de l’intuition et Sara a montré ça dès le début, ce que j’ai voulu préserver au tournage, sans chercher à l’amener ailleurs. Et puis, elle avait ce regard qui rend ses silences payants. On a donné une image de sainte-nitouche à Maria et je pense que ça vient des curés, mais aussi du fait que toutes les actrices qui l’ont jouée avaient 30-35 ans. Une fille de cet âge qui habite encore chez ses parents, ça fait un peu gênée, un peu timide, alors que Maria, c’est une adolescente qui vit son premier été.

Qu’est-ce que Maria Chapdelaine a d’actuel pour vous?

S.P. : C’est comme avec Proust, on le lit encore aujourd’hui et ça résonne. Mais il y a plusieurs thèmes. Je crois que la notion de devoir s’est beaucoup démodée, comme si elle était liée à une contrainte extérieure, comme si le devoir empêchait d’être libre. Alors que philosophiquement, c’est intimement lié à quelqu’un de libre : il faut être libre pour faire ses devoirs. Je trouve ça fascinant, et pour moi, ce sont des thèmes atemporels. La notion de famille, d’unité familiale aussi.

Le parrain aussi, c’est une histoire de famille. Il y a d’ailleurs quelque chose de Michael Corleone dans le personnage de Maria : elle pense s’en aller, mais comme la mère tombe malade, elle reste. J’avais même mis la réplique de Michael, faites-vous-en pas, je suis là maintenant dans le film, mais je l’ai coupée au montage.

Et à la fin, pour moi, c’est comme si elle devenait le parrain, c’est elle la boss!

Finalement, si vous aviez un autre classique de la fiction québécoise à adapter, ce serait lequel?

S.P. : Sans limite de moyens? Quand j’étais à l’université, je rêvais d’adapter Salut Galarneau! [écrit par Jacques Godbout en 1967]. Ça me fait tripper cette idée de roi du hot-dog : tu n’es pas le roi de grand-chose, mais tu es le roi de quelque chose! Et d’être dans un autobus sur blocs, sans roues, que des voyageurs viennent visiter… je trouve ça magnifique. J’avais essayé à l’époque, mais c’était trop cher pour moi, et je crois que Philippe Falardeau était intéressé aussi! Il faudrait que je le relise.

Maria Chapdelaine, en salle le 24 septembre. La bande-annonce (source : YouTube)