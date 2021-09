Pendant qu’on est jeunes : le bijou passé inaperçu de Noah Baumbach

Avec Une histoire de divorce, sorti en 2019 sur Netflix, le cinéaste Noah Baumbach se classait parmi les cinéastes les plus émotifs et émouvants de l’année.

Mais en 2014, le cinéaste-spécialiste des relations de couple complexes (The Squid and the Whale, Margot at the Wedding, Frances Ha…) abordait déjà le sujet de la difficulté à grandir et à évoluer ensemble, dans un film moins lacrymal, mais tout aussi passionnant : le (malheureusement) passé inaperçu : Pendant qu’on est jeunes. Pourquoi y revenir? Voici au moins cinq bonnes raisons.

20 + 20 = 40?

Parce que Baumbach y revisite les idées de choc des générations et de la peur de vieillir de façon tendre et ironique, en faisant se rencontrer Josh et Cornelia, quarantenaires sans enfant et en quête d’un deuxième souffle, et Jamie et Darby, vingtenaires cool, branchés et désinhibés.

Des interprètes sans pareil

Parce que, comme toujours chez le cinéaste, les actrices et les acteurs sont aussi naturels que charismatiques et attachants : d’un côté, Ben Stiller et Naomi Watts, de l’autre, Adam Driver et Amanda Seyfried (qui ont remplacé Greta Gerwig et James Franco, prévus au départ). Des interprètes à leur meilleur qui rendent ces interrogations sur le vieillissement, l’amour, l’amitié et la réussite, formidablement incarnées.

Cinéma, mon amour

Parce que Baumbach, qui a toujours puisé dans sa propre vie la matière même de ses scénarios (et peut-être est-ce pourquoi ils sont souvent si justes et si touchants), ajoute même cette fois une autre de ses préoccupations : le cinéma. Le personnage de Ben Stiller est en effet un documentariste en pleine crise d’inspiration.

De jolis clins d’œil

Parce que les références amusantes y pullulent, le film étant truffé de clins d’œil autant aux Goonies qu’aux grands noms du documentaire comme Albert Maysles, ou à Woody Allen (comme lui, Baumbach conjugue crise existentielle et contexte new-yorkais à la perfection), et même au grand théoricien et cinéaste soviétique Eisenstein!

Un film-oignon au charme inattendu

Parce que Pendant qu’on est jeunes fait partie de cette drôle de catégorie des films-oignons :

couche après couche, il se révèle de plus en plus comme une œuvre sincère et humaine, personnelle et raffinée, qui amuse autant qu’elle touche droit au cœur.

Pendant qu'on est jeunes, sur ICI Télé le samedi 25 septembre, à 0 h 35.