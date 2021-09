Pride, ou comment faire rimer fierté et solidarité

En 2014, Pride : une rencontre improbable, deuxième réalisation de Matthew Warchus, n’a peut-être pas tout à fait rencontré son public lors de sa sortie en salle. Qu’à cela ne tienne, il n’est jamais trop tard pour rattraper un film qui fait du bien à l’âme.

Pride, une rencontre improbable, de Matthew Warchus Photo : Calamity Films

Une histoire vraie

Mieux vaut le préciser d’emblée, car en elle-même, l’histoire pourrait sembler tirée par les cheveux. Pourtant, elle a bel et bien eu lieu. À l’été 1984, John, un jeune Londonien, joint timidement sa première marche de la Fierté. C’est là qu’il rencontre Mark, avec qui il décidera de soutenir la grève des mineurs qui paralyse le pays. Comment? En amassant un petit pactole qu’ils iront remettre aux résidents et résidentes d’un tout petit village situé au fin fond du pays de Galles.

Inspiration et émotion

Comme Le grand jeu (The Full Monty), Pride parvient à équilibrer comédie et fond social. Comme La société des poètes disparus (Dead Poets Society), il célèbre la prise en main d’un destin individuel et collectif. Comme chez Mike Leigh ou Ken Loach, il est sous-tendu par l’idée que la solidarité entre personnes exclues, en plus de permettre d’abattre des montagnes, est le véritable ciment du changement.

Ces formidables ingrédients en poche, Pride a alors tout ce qu’il faut pour raviver la flamme d’un cinéma utopique et idéaliste qui fait un bien fou. Ce qu’il fait avec une bonne humeur assez irrésistible.

Le sourire éclairé

Bien fichu, bien joué (entre autres par Imelda Staunton, Dominic West et George Mackay) et rythmé par une bande originale des années 80 hyper vivifiante, Pride est le modèle type de ces petits films qui réchauffent le cœur, qui font de la beauté et de la simplicité de ce qu’ils racontent un atout et qui réussissent surtout à incarner ce qu’ils illustrent : être solidaires et bons. Lorsque le cinéma fait cela, on ne s’y abandonne que plus facilement.



Pride, une rencontre improbable, sur ICI Télé le vendredi 24, à 1 h 03. La bande-annonce (source : YouTube)