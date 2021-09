L’événement Jeunesse

Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, Ours d’argent pour la meilleure réalisation à Berlin, Golden Globes du meilleur film dramatique, de la meilleure actrice dans un second rôle et du meilleur réalisateur… Jeunesse (Boyhood) a assurément marqué les esprits en 2014. Essayons de comprendre pourquoi.

Un projet de longue haleine

Nous découvrons le film en 2014, mais c’est des années avant, en 2002, que tout commence. Le cinéaste Richard Linklater se met en effet en tête de raconter l’histoire de Mason, un jeune Texan, de ses 6 à ses 18 ans, dont les parents sont séparés. Et c’est durant tout ce temps que Linklater a filmé le jeune Ellar Coltrane et les autres acteurs du film (sa propre fille Lorelei, Patricia Arquette et Ethan Hawke), enregistrant leur évolution, mais aussi celle de notre monde, en particulier sur le plan culturel.

Le vrai, il n’y a que ça qui compte

Durant 12 ans, par petits intermèdes écrits au fur et à mesure et filmés lorsque les emplois du temps de tout le monde le permettaient, Linklater a donc construit sa fiction, mais en se basant aussi sur de véritables événements survenus dans la vie de son équipe.

Par exemple, la détestation de Facebook et la passion pour la photo de Coltrane, intégrés au personnage de Mason. C’est la première fois qu’une fiction se lance un tel défi (la série documentaire Up s’y était déjà frotté), mais rien dans Jeunesse n’a été improvisé.

Les obsessions de Linklater

Si Jeunesse semble si maîtrisé, c’est aussi que le cinéaste y retrouve deux de ses principales marottes (en plus de son acteur fétiche, Ethan Hawke). D’abord, l’enfance et l’adolescence, ainsi que l’aspect générationnel du récit, lui qui a su capter, peut-être mieux que d’autres, l’air du temps dans Slacker ou dans Génération rebelle (Dazed and Confused). Ensuite, cette passion qu’il a pour le temps qui passe, le déroulement d’histoires sur le long, qu’il avait notamment expérimentée au sujet d’une histoire d’amour dans la trilogie des Before (Sunrise, Sunset et Midnight).

Une odyssée du banal

Ellipses spontanées, montage très simple : les effets sont réduits au minimum, mais permettent de faire s’enchaîner les moments les plus anodins autant que les plus graves d’une vie presque entière.

Remariages, amitiés, joies et peines, dissensions et gestes du quotidien : la fresque familiale n’est pas romanesque, mais organique.

Certes, le souffle vient peut-être à manquer dans une deuxième partie, mais ces 2 h 45, tendres, douces, et pas dénuées de caractère, font, à leur manière, l’éloge d’une simplicité universelle dans laquelle on peut tous se reconnaître.



