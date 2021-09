Sous les jupons de la réussite avec Le mirage, de Ricardo Trogi

Patrick est marié, a deux enfants, est ami avec des gens riches, a une magnifique maison en banlieue et gère une franchise de magasins de sport. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? Non, car derrière les apparences, le bobo est à vif : sa femme (Julie Perreault) est en épuisement professionnel, leur couple tient par la peau des fesses, il fantasme sur la femme de son ami (Christine Beaulieu, que l’on découvrait au cinéma, et le toujours parfait Patrice Robitaille) et son magasin n’est plus rentable…

La crise existentielle de l’homo quebecus de banlieue… le sujet est peut-être éculé, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que Le mirage, réalisé par Ricardo Trogi en 2015, sur un scénario de Louis Morissette (qui joue également Patrick), est une sacrée surprise.

Une surprise qui fait grincer des dents, soyons honnêtes, car le miroir qu’il tend à notre société n’a rien de tendre. Mais rien de complaisant non plus.

Le mirage, de Ricardo Trogi Photo : Les films Séville

Vain, superficiel, sans autre valeur qu'une matérielle, sans autre désir que celui de posséder…

Le monde du Mirage est un monde malade. Un monde que Morissette et Trogi observent, avec justesse et naturel, sans épargner personne (ni les hommes, ni les femmes, ni le collectif).

Aussi acide qu’un jus de citron, mais auquel la première partie du film apporte juste assez de sucre pour que l’ironie ne vire pas au massacre, et auquel la seconde partie vient, elle, ajouter une touche dramatique qui donne son ampleur au tout.

Le mot est moche : dramédie .Mais c’est pourtant ce qu’est Le mirage. Une habile juxtaposition entre le drame et la comédie qui évite les deux pièges qui n’ont pas épargné tant d’autres cinéastes par le passé : le cynisme et le don de leçons. Car au fond, derrière les attaques et les coups de griffe, ce qui frappe aussi, c’est l’humanité dont est doté Patrick. Un homme profondément imparfait, auquel on s’attache, puisque nécessairement, on s’y reconnaît un peu. Et si le mirage était d’abord et avant tout celui auquel on fait tous et toutes semblant de croire en espérant simplement pouvoir trouver le bonheur?

La bande-annonce (source : YouTube):