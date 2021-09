Vivre à 100 milles à l’heure : les souvenirs de Louis Bélanger

J’ai attendu pour faire ce film que ma fille ne soit plus adolescente et que mes parents soient morts. Dans le film, quelqu’un dit : "Fais ce que tu veux, mais ne fais pas de peine à tes parents". Ben, c’était un peu ça. Ce vieux fond judéo-chrétien m’a suivi! Louis Bélanger

Tout commence lorsque Louis déménage à Charlesbourg au courant des années 70. Très vite, il se lie d’amitié avec Daniel, le casse-cou, puis avec Éric, l’amateur de musique. Toutefois, devenus ados, les trois gars consolident leur amitié en montant une petite affaire de vente de pot, jusqu’à ce que…

Bien sûr, les souvenirs sont passés par le tordeur de la fiction, mais c’est bien sa propre vie que revisite le cinéaste Louis Bélanger pour mieux se rappeler un temps où la liberté s’expérimentait avec force et forcément fracas. Nous l’avons rencontré.

Vivre à 100 milles à l'heure, de Louis Bélanger Photo : Lyla Films

Bien sûr, on pourrait penser devant votre film à une version un peu plus trash des autobiographies de Ricard Trogi, mais on reconnaît surtout vos thèmes de toujours : l’amitié, la masculinité, la liberté, et le pot. Vivre à 100 milles à l’heure est-il une sorte de film somme?

Louis Bélanger : Absolument. Oui, je revisite mes thèmes chers, peut-être parce que je reviens sur ce qui a été pour moi des années charnières, formatrices de qui je suis devenu. Ça fait ressortir tout ça. J’ai une certaine tendresse par rapport à ma jeunesse à Québec aussi. L’amitié, le sens de la communauté, c’était fort. C’est bizarre, parce que ce film, il s’est écrit très facilement. Autant Les mauvaises herbes ou Route 132, que j’ai écrits avec Alexis Martin, c’était plus ciselé, autant celui-ci, comme l’avait été Gaz bar blues, s’est écrit d’un trait. J’ai juste laissé remonter mes souvenirs et ajouté quelques inventions!

Une image du film réalisé par Louis Bélanger. Photo : Festival du film francophone d'Angoulême/Véro Boncompagni

Y a-t-il eu un élément déclencheur qui vous a donné envie de plonger comme ça dans votre enfance et votre adolescence?

L.B. : En fait, j’avais cette histoire dans mes cartons depuis longtemps. Je savais que quand je racontais des histoires de mon enfance et de mon adolescence, les gens riaient ou se disaient : « C’est ben heavy! » Ça faisait réagir. Je savais que j’avais un terreau là. Je dis souvent que je suis plus cinéphile que cinéaste : j’aime me faire raconter des histoires et je pense beaucoup au spectateur, en général, mais pas de façon putassière!

C’est assez important pour moi qu’il y ait une attache émotive forte avec mes personnages, que je ne m’adresse pas seulement à l’intellect des spectateurs.

J’ai attendu, par contre, pour faire ce film que ma fille ne soit plus adolescente et que mes parents soient morts. Dans le film, quelqu’un dit : Fais ce que tu veux, mais ne fais pas de peine à tes parents. Ben, c’était un peu ça. Ce vieux fond judéo-chrétien m’a suivi! Et pour ma fille, je n’aurais pas voulu sortir ce film quand elle avait 13 ou 14 ans! Maintenant qu’elle est adulte, c’est mieux!

Vivre à 100 milles à l'heure, de Louis Bélanger Photo : Lyla Films

Dans le film, il y a de jolis clins d’œil à L’eau chaude, l’eau frette, de Forcier, et à Stranger Than Paradise, de Jim Jarmusch. On pense aussi un peu aux 400 coups, de Truffaut. Quelles ont été vos inspirations?

L.B. : Truffaut, c’est sûr. L’argent de poche, notamment. Sweet Sixteen, de Ken Loach également. Lui et Cassavetes sont mes deux cinéastes préférés. Chez Ken Loach, il y a toujours une recherche de réalisme, mais surtout, j’adore sa façon de toujours trouver l’équilibre entre l’humour et la tragédie. Sinon, je me suis beaucoup inspiré de photos, lorsque je préparais le film avec Pierre Mignot [le directeur photo].

À cet âge-là, il est vrai qu’avec les premiers produits de nos ventes, je m’étais acheté mon premier appareil photo et je le portais toujours dans mon cou. Pour le film, j’ai retrouvé toutes ces photos et on s’en est beaucoup servi pour que la reconstitution de ces années ait l’air naturelle.

Vivre à 100 milles à l'heure, de Louis Bélanger Photo : Lyla Films

Le cinéma québécois s’intéresse beaucoup à l’adolescence en général. Vous, qu’est-ce qui vous intéressait dans cette période de la vie?

L.B. : Actuellement, il y a une armada de films sur l’adolescence et, je le dis sans jugement, il y est beaucoup question d’hormones, de perte de pucelage ou d’intimidation à l’école. Moi, ce n’est pas tout à fait la même chose.

Je parle d’une adolescence où les jeunes sont pressés de vivre fort. Je me souviens que moi, j’avais hâte d’être adulte, d’être grand. L'adolescence, c’était le moment des aventures.

Être à Québec, marcher, puis décider comme ça de partir sur le pouce à Montréal pour aller voir Frank Zappa au Forum et dormir dans un parc… Faire des choix qui t’emmènent vraiment ailleurs. Et comme quand j’étais jeune, je préférais être Keith Richards aux Beatles… Comme modèles, les rebelles m’interpellaient plus! Je trouvais ça plus cool, être un bum (rires).

Vivre à 100 milles à l'heure, de Louis Bélanger Photo : Lyla Films

Rémi Goulet, qui joue Louis, vous ressemble de façon assez frappante.

L.B. :

C’est fou! C’était vraiment troublant. Pour tous ceux qui m’ont connu à l’époque, avec ces cheveux-là, encore plus, je dirais.

Quand j’ai commencé la distribution des rôles, c’est une de mes amies, Mylène Chollet, qui écrit pour la télévision, qui m’a dit : « Il y a un gars qui te ressemble et qui est vraiment bon. C’est Rémi ». J’ai regardé Junior majeur et je lui ai donné raison sur les deux points! Quand je l’ai vu en audition, ça a été une évidence. Ça m’a beaucoup aidé aussi durant le tournage, parce que le personnage de Louis est un rêveur, et Rémi est un peu comme ça aussi. Il avait de façon naturelle ce dont j’avais besoin pour composer l’humanité de ce personnage. Quand je fais des films où je revisite ma jeunesse, cette idée de ressemblance est importante pour moi. Serge Thériault, une fois maquillé, avec les cheveux blancs, il ressemblait à mon père. Danny Gilmore, il a quelque chose de mon frère Ti-Guy. Ça m’aide sur le plateau.

Vivre à 100 milles à l’heure, sur ICI Télé le 10 septembre, à 23 h 37. La bande-annonce (source : YouTube)