3 raisons de tomber sous le charme de Fatima

Il y a des films rares, précieux, qui, dès le premier visionnement, nous touchent droit au cœur et y trouvent une place qu’ils occuperont à jamais.

Fatima, lauréat de trois César, dont celui du meilleur film en 2015, est de ceux-ci. Voici au moins trois raisons (parmi mille, fort probablement) de se laisser chavirer par ce petit trésor qui retrace le parcours exemplaire d’une mère courage, vivant seule avec ses deux filles, maîtrisant à peine le français et travaillant comme femme de ménage jusqu’à ce qu’un accident de travail lui fasse, par la bande, découvrir l’intense pouvoir de l’écriture.

Fatima, de Philippe Faucon Photo : Filmoption International

Pour découvrir des actrices

Si le cinéma français compte, comme la plupart des cinématographies, sur quelques jolis minois qu’il réutilise à satiété, Fatima, lui, a fait le pari de miser sur des actrices débutantes.

Mais Soria Zeroual (nommée pour le César de la meilleure actrice, elle qui, avant le tournage, était femme de ménage et ne parlait pas encore tout à fait français), Kenza Noah Aïche et Zita Hanrot (César du meilleur espoir féminin) ne sont pas que de nouveaux visages. Elles sont aussi des actrices d’une présence, d’une sensibilité et d’une vérité folles qui pourraient donner des leçons à bien des actrices confirmées.

Fatima, de Philippe Faucon Photo : Filmoption International

Pour l’humilité et la sincérité du cinéaste Philippe Faucon

Adapté du livre Prière à la lune, de Fatima Elayoubi, Fatima est le septième film réalisé par le Franco-Marocain Philippe Faucon (La désintégration). Mais peut-être plus que les autres, c’est aussi celui où le cinéaste profite d’un ancrage marqué dans la réalité pour déployer son regard sur son héroïne, sans complaisance ni misérabilisme, sans trafic ou manipulation d’émotions, pour bien plus simplement réussir à nous faire sentir incroyablement proches d’elle.

Et lorsque le cinéma est ainsi utilisé pour créer des ponts extrêmement solides entre un monde et le nôtre, lorsqu’il est mis au service d’un récit fort et poignant et non pas de quelques ego mal placés, il n’a pas de plus belle utilité.

Fatima, de Philippe Faucon Photo : Filmoption International

Pour le regard unique et foncièrement touchant de ce film sur l’intégration

Le vivre-ensemble… Grand sujet de cinéma et de société, mais aussi sujet éminemment complexe. Avec une intelligence de corps et de cœur remarquable, Fatima l’aborde en jouant la carte de l’apaisement, en célébrant sans effort, ni jugement, ni démonstration la beauté, la bonté et la droiture d’une femme.

La douceur, la tendresse et la gentillesse pour mieux nous faire comprendre et aimer l’autre? La solution – en tout cas au cinéma – semble si simple…

Fatima sur ICI Télé vendredi 10, à 1 h 18. La bande-annonce (source : YouTube)