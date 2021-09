Le voyage nostalgico-drôle de 1981 et 1987 de Ricardo Trogi

En 2009, Ricardo Trogi a une idée de génie : raconter sa propre vie de jeune garçon de 11 ans, à Québec, entre son père immigré italien, sa mère haute en couleur, sa sœur qui cherche son chat, ses amis et la belle Anne Tremblay! Une formule tellement gagnante qu’il recommençait en 2014, avec 1987 pour se raconter à 17 ans cette fois!

Humour baveux, tendresse, sens de l’observation qui fait mouche : alors que les deux films sont désormais disponibles sur ICI Tou.tv Extra, nous avons retenu les 10 meilleures répliques de 1981 et 1987

1981

« Moi, en 1981, les choses les plus hot que j’avais, mettons, c’était l’ancien équipement de mon mononcle André, la douillette du premier Star Wars, un trois vitesses rouge avec la brique d’en avant qui marchait pas pantoute, des espadrilles de jogging Sonic, ceux-là avec les crampons là, le nouveau disque de Kiss, Dynasty, deux calottes des Déménagement Bédard, pis un canif suisse… mais ça, je pouvais plus jouer avec. »

1981, de Ricardo Trogi Photo : Alliance Vivafilm

« - Tu veux pas te ramasser avec un dentier.

- Ça changerait quoi?

- Ça change que du monde avec des dentiers, y’en a pas à l’université. »

« Me suis rappelé que des fois, ça me pognait : j’aimais mieux mentir que de passer pour un innocent. »

1981, de Ricardo Trogi Photo : Alliance Vivafilm

« En 1981, le plus loin que je m’étais rendu avec une fille, c’était un french avec… oh, je vous le dis, c’est pas de vos affaires. »

« Dans la vie, y’a deux sortes de monde : ceux-là, comme ma mère, qui lisent leur horoscope, et ceux-là, comme moi, qui lisent leur horoscope mais en cachette, parce que c’est juste au cas où. »

« Quand t’es menteur, tu reconnais les autres menteurs tu-suite. Surtout ceux qui viennent de commencer. »

« Vous autres, les nazis, vous avez ça, des Playboy? »

1981, de Ricardo Trogi Photo : Alliance Vivafilm

1987

Encore? Lâche-toi le moineau et viens souper.

1987, de Ricardo Trogi Photo : Les films Séville

« - En plus, je vois que tu as juste 9 piasses dans ton compte.

- C’était pas 11?

- Non, y’a les frais de service qui sont passés. »

« N’importe quel gars de 17 ans aurait sauté de joie si son père lui avait offert un char. Mais mettez-vous à ma place. De tous les chars sur la planète terre, la Lada était de loin le plus mauvais choix qu’un être humain pouvait faire. Je veux dire, tout le monde savait ça. Même les Russes. »

1987, de Ricardo Trogi Photo : Les films Séville

Le respect dans la vie, là, ça vient pas en suçant n’importe qui!

« Là, j’ai fait un calcul. Vous allez trouver ça brillant. Me suis dit que peut-être la loi permettrait pas au policier de fouiller dans mon char si j’étais pas là, pis s’il avait pas les clés. Pis surtout, je me suis dit que la police de Sainte-Foy avait sûrement d’autres choses plus importantes à faire que de courir après un gars comme moi… »

1987, de Ricardo Trogi Photo : Les films Séville

« - T’as passé la soirée avec, t’as pas été capable de lui dire que ce serait moi son meilleur choix?

- Engueule-moi pas. En plus, l’autre comme tu dis, là, elle m’en a parlé pas mal, pis honnêtement, il est pas si pire que ça. Il va au cégep, il étudie en sciences pures, il va devenir médecin. Pis toi, tu voles des radios de char et tu traînes sur la Grande Allée. »

« J’aimerais ben ça vous dire qu’après un été de même, j’ai compris ben des affaires pis que je suis devenu un homme, pis toutes sortes de trucs du genre. Mais ça a pris un peu plus de temps que ça. »