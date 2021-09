La face cachée du baklava : comédie et choc des cultures

Pour moi, La face cachée du baklava, c'est comme un moment lorsqu'on prend un verre entre amis, où on fait des blagues, on rigole Maryanne Zéhil

Après plusieurs drames (L’autre côté de novembre, La vallée des larmes, De ma fenêtre, sans maison), la cinéaste québécoise d’origine libanaise a choisi la voie de la comédie pour raconter l’histoire de Houwayda (Claudia Ferri), mariée à un professeur québécois bobo et plutôt mou (Jean-Nicolas Verreault), et dont la sœur (Raïa Haïdar), profondément attachée à sa culture libanaise, et plus fofolle que sage, vient perturber les plans. Nous avons rencontré la cinéaste.

La face cachée du baklava de Maryanne Zéhil Photo : Axia Films

Qu’est-ce que la comédie vous permettait de dire que le drame ne permet pas?

Maryanne Zéhil : En fait, la comédie, si j’ose le dire comme ça, est quelque chose qui reste un peu en dehors de moi. C’est-à-dire que ça ne m’implique pas émotivement comme le drame peut le faire. Même s’il ne s’agit jamais de mon histoire personnelle,

lorsque j’écris un drame, il y a toujours beaucoup d’émotion; je pleure souvent. Et ça n’a pas été du tout le cas dans la comédie.

C’était davantage léger. Et même s’il s’agit toujours des mêmes thèmes, je peux les exprimer de façon beaucoup plus légère. Je ne veux pas dire superficiel (rires).

Et qu’est-ce qui vous a poussée vers cette légèreté?

M.Z. :

À dire la vérité, c’est arrivé après les horreurs du Bataclan et des attentats à Paris en 2015. Je me suis dit que les terroristes prenaient toute la place médiatique, et que ceux qui ne connaissent pas vraiment cette culture allaient penser que tout le monde est comme ça.

Je me suis donc senti une forme de devoir de passer une image autre, celle que je connais, de gens sympathiques, légers, des fois hauts en couleur, des fois ridicules, des fois caricaturaux. Et j’ai voulu écrire une forme de satire parce que je sortais du réalisme, de la poésie et de ce qu’on a pu avoir l’habitude de voir dans mon cinéma.

Claudia Ferri incarne le rôle de Houwayda, une Libanaise installée à Montréal, qui s'apprête à recevoir la visite de Joëlle (Raïa Haïdar), qui reste profondément attachée à sa culture d'origine. Photo : Capture d'écran YouTube

Pourquoi avez-vous choisi Claudia Ferri pour jouer Houwayda?

M.Z. : J’ai cherché, car il n’y a pas un bassin très large de comédiens et comédiennes venant d’ailleurs. Claudia est d’origine italienne, donc méditerranéenne, et elle a beaucoup joué des Portugaises, des Espagnoles, des Italiennes... Physiquement, elle était impeccable. Et puis, son jeu est parfait. Quand je regarde le film, je me dis qu’elle est plus vraie que nature. Mes amis libanais et libanaises ont d’ailleurs ressenti la même chose! Je suis très contente de mon choix et du résultat.

La face cachée du baklava de Maryanne Zéhil Photo : Axia Films

Que vouliez-vous montrer de la communauté libanaise?

M.Z. : Je voulais simplement rappeler avec ce film que nous sommes tous différents, que l’on vienne ou non du même pays. Et il nous suffit à chacun et chacune d’être un peu plus ouverts à cette idée pour vivre très bien ensemble. C’est aussi simple!

Ce n’est pas un film qui a de la prétention, mais une petite comédie satirique avec un message tout bête : on peut vivre ensemble et c’est correct d’être différent.

Honnêtement, moi, si on me mettait avec trois personnes qui me ressemblent, j’étoufferais en quelques secondes! J’ai besoin d’apprendre et d’avancer, et c’est grâce à la différence de l’autre en face de moi que je peux le faire.

La réalisatrice Maryanne Zéhil Photo : P.J. Dufort

Les cinéastes d’origine libanaise sont rares, pour ne pas dire plus. Vous sentez-vous une responsabilité supplémentaire de porter la question de la diversité à l’écran?

M.Z. : Je trouve que ce serait très prétentieux de me croire responsable de porter un message ou une image. Moi, je veux juste raconter mes histoires et toucher ceux et celles que ça doit toucher. Mais c’est sûr aussi que les gens me donnent ce rôle, que je n’ai pas choisi, et que l’on s’attend de moi que je parle de tout cela.

Ce que je peux dire, c’est que je ne me sens pas responsable, mais que si, par mon expérience et mes paroles, je peux aider la nouvelle génération, ou ceux et celles qui n’ont pas eu la chance et le long souffle que j’ai eu, je serais très heureuse de pouvoir redonner un peu de ce que je commence tout juste à récolter.

Cela dit, je sens une ouverture certaine à la question de la diversité. Historiquement, on voit bien que n’importe quelle lutte pour établir des droits demande une volonté politique. Or aujourd’hui, cette volonté se sent, quant à l’idée d’une inclusion et d’une ouverture à la diversité plus grande et j’en suis contente. Je l’avoue d’ailleurs, j’en ai bénéficié, car je ne sais pas si sans cela, La face cachée du baklava se serait fait avec de l’argent public ou si j’aurais dû le financer moi-même, comme mes autres films.

Finalement, que pouvez-vous nous dire de la situation au Liban aujourd’hui?

M.Z. : Ça ne va vraiment pas bien. Vraiment pas. Avant, il n’y avait que la question sécuritaire, mais aujourd’hui, la situation économique est devenue terrible en plus. La dévaluation de la livre libanaise a été dramatique. J’entends des histoires de gens qui ont faim, carrément. Sans mentionner qu’ils n’ont pas d’électricité, que les médicaments manquent…

C’est un cauchemar. Ici, la communauté essaie de se mobiliser, d’envoyer des biens de première nécessité. Mais ça ne peut pas se régler à un niveau individuel.

Et le Liban est un pays pris en otage par une mafia politique, et les forces étrangères continuent à parler à ce gouvernement comme s’il était légitime, alors que…

La face cachée du baklava, en salle le 3 septembre. La bande-annonce (source : YouTube)