Armando Iannucci est-il un génie de la comédie?

De Charlie Chaplin à Judd Apatow, en passant par les Monty Pythons ou Ricky Gervais, le chemin de la comédie anglo-saxonne est pavé de noms restés iconiques, chacun dans son genre.

Mais si la farce, le burlesque, la comédie générationnelle, l’humour absurde ont tous eu leurs héros, beaucoup plus rares sont ceux qui se sont essayés à la satire politique.

Trop dangereuse, trop difficile à manier? Allez savoir. Mais une chose reste sûre : Armando Iannucci, lui, s’y est collé pour notre plus grand plaisir. Et si son nom reste méconnu, son œuvre mérite assurément que l’on s’y attarde.

Veep, d'Armando Iannucci Photo : HBO

Détourné du droit chemin par la comédie

Écossais, comme son nom ne l’indique pas, Iannucci a longtemps pensé devenir prêtre. Il a même entamé des études en littérature consacrée au Paradis perdu, de John Milton, (il y a consacré un documentaire en 2009). Mais la comédie l’a finalement attrapé dans ses filets et il a exercé ses talents comme scénariste, auteur, réalisateur, producteur et animateur radio. C’est d’ailleurs là qu’il a débuté, dans la série On the Hour, avec Chris Morris, qui parodiait un bulletin de nouvelles et qui s’est transformée en émission télé. Aussi à l’aise à l’oral qu’à l’écrit, passionné de musique classique (il est également critique pour un journal britannique),

il a un sens de l’observation des mœurs sociales qui s’est affiné en 2005 lorsqu’il s’est attaqué à ce qui est devenu son sujet de prédilection : la politique, d’abord dans la série culte The Thick of It, sur BBC, puis dans la tout aussi formidable et féminine Veep, avec Julia Louis-Dreyfus.

The Thick Of It, d'Armando Iannucci Photo : BBC/PHIL VOLKERS

Un humour plein de dents

Dans The Thick of It, Iannucci n’épargnait personne : ministre incompétent, équipe politique lamentable, opposition encore pire, directeur de la communication et de la stratégie cynique et ordurier, directement inspiré de celui qui assista Tony Blair de 1997 à 2003, Alastair Campbell. La formule était la même dans Veep, son humour cinglant ne ménageant ni la vice-présidente ni personne.

Approche pseudo-documentaire, liberté de ton, propos cathartique, répliques qui font mouche pour mieux épingler avec lucidité, dynamisme et cruauté les maladresses, méchancetés et hypocrisies de nos classes dirigeantes : on comprend pourquoi Julia Louis-Dreyfus a pu dire de Iannucci qu’il était tout simplement le meilleur créateur de télévision vivant.

La mort de Staline, d'Armando Iannucci Photo : Entract Films

Un talent transmissible au cinéma

La satire politique est peut-être le genre le plus déserté du cinéma. Pourtant, Iannucci, qualifié par plusieurs de Molière moderne, s’en est emparé avec le même mordant, la même acidité qu’à la radio ou la télévision.

En 2009, sa première réalisation, In The Loop, où un membre du gouvernement britannique, par maladresse, cause un vent de panique mondial alors que l’intervention militaire en Irak est sur le point d’être décidée, laisse des traces. Rien n’échappe à son œil de lynx, nombre de situations et personnages étant même directement inspirés de la réalité (certaines scènes ont même été tournées au 10 Downing Street). Et le succès a été au rendez-vous, autant en salle que d’estime, puisque le film a été nommé à l’Oscar du meilleur scénario adapté. Avec La mort de Staline, Iannucci frappe peut-être même encore plus fort. Car son film, relecture du roman graphique des Français Fabien Nury et Thierry Robin observant la lutte folle des hauts placés du parti communiste pour s’emparer du pouvoir après la mort de Staline, en 1953, ne fait pas que faire rire jaune en dénonçant avec force ce que le pouvoir peut faire aux hommes (hier et aujourd’hui), il a aussi été tout simplement interdit d’exploitation en Russie. C’est là une preuve incontestable que la cible a bel et bien été atteinte, ce qui, en humour, et tout particulièrement pour une satire, est un gage de succès.

La mort de Staline, sur ICI Télé dimanche 5 septembre à 2 h 05. La bande-annonce (source : YouTube)