Le fantastique monde (truqué) d’Avril

Hors des productions pour enfants Pixar, point de salut? Faux et archifaux. Le merveilleux film de Christian Desmares et Frank Ekinoi, Avril et le monde truqué, chamboule les préjugés bêtes que l’on peut entretenir au sujet du cinéma d’animation. Tant mieux! Examinons lesquels plus précisément.

Avril et le monde truqué, de Franck Ekinci et Christian Desmares Photo : Studio Canal

Un film pour enfants, c’est forcément un regard vers demain

Et si l’on pensait autrement? Voilà plutôt ce que propose Avril et le monde truqué, dont le récit débute en 1870, alors que l’empereur Napoléon III meurt à la veille de l’entrée en guerre de la France contre la Prusse.

Alors qu’il est remplacé par Napoléon IV, le monde change de visage, car si la guerre est annulée, partout des savants sont enlevés, et sans eux, on oublie l’électricité pour se rabattre sur le charbon. Ce sont les conséquences de ce monde uchronique que nous fait ensuite explorer le film. On se retrouve donc en 1941, alors qu’Avril est séparée de ses parents scientifiques. En compagnie de son chat qui parle, elle se retrouve au milieu d’une course folle, où elle croisera policier, voyou, sérum d’invincibilité et varans maléfiques.

Avril et le monde truqué, de Franck Ekinci et Christian Desmares Photo : Studio Canal

Un film pour enfants, c’est forcément un univers pimpant et coloré

Et si l’on osait le noir et le gris?

Pour dépoussiérer les façons de faire, les réalisateurs d’Avril et le monde truqué ont pensé leur film comme un hommage à l’univers industrialo-urbain du dessinateur Jacques Tardi (invité d’ailleurs à créer le monde truqué).

Au final, le monde d’Avril, fascinant, mêle à ce portrait hyper précis et réaliste d’un monde industriel des références à Philip K. Dick et à l’Art nouveau, des machines volantes, des engins imaginaires, une jungle luxuriante, une métamaison, etc. Du pur bonheur.

Avril et le monde truqué, de Franck Ekinci et Christian Desmares Photo : Studio Canal

Un film pour enfants, c’est forcément beaucoup de mignonneries

Et si l’on osait les héroïnes non conventionnelles? Comme chez Hayao Miyazaki, autre grand pourfendeur de clichés, Avril est d’abord et avant tout une nerd.

Doublée par Marion Cotillard, elle compte d’abord et avant tout sur la force de son cerveau pour se sortir des 1001 cavalcades et rebondissements qui émaillent le récit et, surtout, c’est grâce à elle qu’Avril et le monde truqué devient une formidable réflexion sur les possibilités et devoirs de la science, en plus de titiller l’imaginaire des enfants (à qui l’on montre 1001 inventions toutes plus folles les unes que les autres). Voilà bien un message que le cinéma pour les jeunes peut porter avec fierté!

Avril et le monde truqué, sur ICI Télé le 1er septembre, à 9 h. La bande-annonce (source : YouTube)