3 bonnes raisons de (re)voir l'incontournable Kramer contre Kramer

Toutes les séparations sont des déchirures. Celles qui concernent un couple et son enfant, probablement encore un peu plus. C’est cette douleur, infinie mais indicible, qu’observe droit dans les yeux Kramer contre Kramer, film phénomène de 1979 signé Robert Benton, particulièrement en prise avec les changements de perception des statuts des femmes et des hommes de ces années, grand succès auprès du public et des institutions (il a remporté cinq Oscar : meilleurs film, réalisateur, acteur, actrice et adaptation), mais dont le sujet, les enjeux, la simplicité touchent encore droit au cœur aujourd’hui. La preuve en trois raisons

Un récit toujours aussi pertinent.

Tout commence par le départ de Johanna. Mariée depuis 8 ans, mère au foyer depuis 7, elle n’en peut plus. De sa condition, de son mari absent, de l’image qu’elle a d’elle-même... Alors, elle s’en va, laissant le petit Billy aux bons soins d’un père démissionnaire. Ce dernier, Ted, va devoir apprendre à jongler, entre avancement professionnel dans le monde de la publicité, émotions en berne et petit garçon dépassé par ces disputes d’adultes qu’il ne comprend pas, mais qui le font souffrir. Durant 18 mois, père et fils s’apprivoiseront, patiemment, dans les cris et les rires. Jusqu’à ce que Johanna revienne, apaisée, reconstruite, et réclame la garde de son fils.

Conciliation travail-famille, rôles traditionnels de la femme et de l’homme virant à un véritable emprisonnement, émancipation douloureuse des schémas sociopersonnels habituels, règles juridiques parfois iniques en cas de divorce : en 2021 ou en 1979, la donne a peut-être évolué, mais elle n’a pas tant changé.

Des interprètes à leur meilleur

Mais ce sont aussi les interprètes de ce drame à la modernité soufflante qui rendent l’expérience si sensible. Étonnant d’ailleurs, à voir Dustin Hoffman (alors lui-même en plein divorce) et Meryl Streep si vulnérables, si intenses, si justes, de penser que les rôles n’étaient au départ pas prévus pour eux, mais étaient destinés à Al Pacino, puis Jon Voight, et à Susan Sarandon ou Kate Jackson. Les aléas de la vie cinématographique ont parfois du bon.

Le sens de la nuance

Ces interprètes géniaux sont mis en valeur par une mise en scène à la simplicité et à la limpidité remarquables, notamment grâce à une photographie réaliste et claire signée Nestor Almendros (grand collaborateur de François Truffaut – ce dernier ayant été longtemps pressenti pour être le réalisateur de Kramer contre Kramer). Mais surtout, ils révèlent un peu plus à chaque plan à quel point ce genre d’histoires n'est pas résumable à un affrontement entre un méchant et un gentil.

Un homme, une femme, un petit garçon perdu au milieu, et des douleurs aussi multiples que profondes que personne, sincèrement, ne souhaite, le tout dans un récit qui ne juge pas plus qu’il ne verse dans l’angélisme : voilà ce qui rend ce film aussi lucide que touchant.

Un peu de nuances dans un monde de brutes…

La bande-annonce (source : YouTube)