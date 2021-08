Héréditaire: comme chez un Wes Anderson maléfique

En 2018, lorsque le tout jeune réalisateur américain Ari Aster dévoile Héréditaire, son premier long métrage, on peut dire qu’il tombe à pic. Le cinéma d’horreur est en plein boom, et partout depuis quelques années, il se réinvente, tant sur le spectre politique (Get Out, ou It, de Jordan Peele, Les affamés, de Robin Aubert, Grave, de Julia Ducournau) que stylistique (The Witch, de Robert Eggers, It Comes at Night, de Trey Edward Shults).

Qualifié dans la presse « d’Exorciste de sa génération », Héréditaire fait assurément partie de ce mouvement, redonnant à l’horreur son rôle de soupape aux grandes angoisses collectives (et en 2018, elles sont nombreuses).

Tout commence par le décès d’une grand-mère de 78 ans. Le deuil qu’a à entreprendre la famille avec qui elle vit ne sera pas un long fleuve tranquille, ni pour sa fille, Annie, qui fabrique des maisons miniatures, ni pour le mari de celle-ci, ni surtout pour leurs deux enfants, Pete, un ado apparemment comme les autres, et Charlie, une petite fille qui a un bec-de-lièvre et des tocs étranges.

Héréditaire, d'Ari Aster Photo : Entract Films

Si en 2019, Ari Aster confirmera son talent avec le remarqué Midsommar, impossible de ne pas constater dès ce premier essai son assurance et sa connaissance certaine du genre. Dès les premiers plans, les indicateurs sont au rendez-vous: musique sourde, maison perdue dans les bois avec grenier et bois qui craque, caméra sinueuse et minimaison en miroir de la plus grande, comme chez un Wes Anderson maléfique. L’angoisse est installée.

Puis, rapidement, l’assurance du réalisateur, tout en sang-froid et en retenue, va se matérialiser par une surprise de scénario – que nous ne révélerons pas – qui vient autant déjouer les attentes que remettre les nerfs à vif, tout en proposant une réflexion trouble sur le deuil et la culpabilité parfois associée à la maternité.

Cela suffit-il? On aurait la tentation de répondre oui, car si la seconde partie du film ne parvient pas à tout à fait tenir les promesses formulées dans la première, si les béquilles du film deviennent plus visibles (effets grand-guignolesques, musique envahissante, références très marquées à Rosemary’s Baby ou à The Shining), il reste une chose qui de bout en bout maintient l’intérêt de l’auditoire : la performance formidable de Toni Collette. Trop rare, la comédienne ici s’en donne à cœur joie, profitant du carcan de l’horreur pour libérer sa Bette Davis intérieure. Hurlante, colérique, tonitruante et flirtant avec la folie, elle parvient même – surprise que le genre permet peu – à être touchante. Surtout, elle rappelle qu’horreur ou pas, ce qui fera toujours battre le cœur des films, ce sera immanquablement la part d’humanité qu’on veut bien y injecter.

