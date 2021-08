Agnès Jaoui en trois temps

Si elle s’est d’abord fait connaître au théâtre, tant sur les planches qu’en écrivant elle-même, Agnès Jaoui n’a pas tardé à faire du grand écran son autre terrain de jeu. Comme réalisatrice douée – son Goût des autres reste un sommet –, bien sûr, mais aussi comme actrice, elle a imposé l’image d’une femme drôle, forte et intelligente. Pas le pire combo… Prouvons-le en trois exemples.

Aurore, de Blandine Lenoir Photo : Axia Films

La femme libre dans Aurore (Blandine Lenoir, 2017)

La vie d’une femme a-t-elle une date de péremption? Quinquagénaire, séparée, Aurore vient de perdre son emploi et d’apprendre qu’elle sera grand-mère. A priori, rien ne va. Mais l’amour s’invitera à nouveau dans son quotidien, et Aurore se donnera le droit de refuser ces diktats qui obligent les femmes à la jeunesse et à la fraîcheur pour mieux réinventer sa vie.

Dans un rôle écrit pour elle, Agnès Jaoui fait de la maturité un atout majeur et illumine, de sa sensualité et de son tonus combattif, ce film aussi charmant que tendre.

Un air de famille, de Cédric Klapisch Photo : France-Film

La rebelle bougonne dans Un air de famille (Cédric Klapisch, 1996)

Dans l’adaptation de cette pièce qu’elle a coécrite avec son compagnon de l’époque (tout comme leur précédent et formidable Cuisine et dépendances), le regretté Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui porte le blouson de cuir et la moue bougonne comme personne.

Mais son interprétation autant que son écriture ne le cachent pas bien longtemps : sous ses dehors de dure, elle a aussi un cœur d’artichaut, tout prêt à battre la chamade.

Et c’est elle, bien sûr, avec Jean-Paul Darroussin, qui donne à ce regard d’une acidité ravageuse sur les réunions de famille ce supplément de tendresse qui fait d’Un air de famille un film inoubliable.

On connaît la chanson, d'Alain Resnais Photo : Alliance Vivafilm

L’éternelle étudiante dans On connaît la chanson (Alain Resnais, 1997)

Collaboratrice géniale d’Alain Resnais (Smoking/No Smoking), elle le retrouve, ainsi que sa troupe (Pierre Arditi, Sabine Azéma, André Dussolier…), pour On connaît la chanson, fantaisie chorale et musicale dans laquelle elle joue Camille, une étudiante en histoire de l’art; on se délecte encore de sa réponse désabusée – les chevaliers paysans de l’an mil au lac de Paladru –lorsqu’on l’interroge sur le sujet de sa thèse.

Si son scénario, aussi ironique qu’enlevé, lui fait alors gagner le César du meilleur scénario avec Bacri, elle remporte aussi son premier trophée de la meilleure actrice dans un second rôle.

Aurore, sur ICI Télé le vendredi 20 août, à 9 h. La bande-annonce(source : YouTube)