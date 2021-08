Mariana et Maria : l’humour comme remède

Le mariage entre le cinéma et les humoristes du Québec a su fructifier aux guichets. C’est un fait. Mais rarement les films auront-ils été conçus comme autre chose qu’un véhicule sur grand écran pour stars de la scène. Avec sa coscénariste Justine Philie et son réalisateur Alec Pronovost (Le Killing), Mariana Mazza s’invente un personnage de paumée trentenaire devenant malgré elle prof au secondaire, et invente une autre voie, qu’elle définit elle-même comme un baume doux-doux-doux . C’est tant mieux.

Nous avons rencontré la désormais actrice et scénariste.

Maria, d'Alec Pronovost Photo : TVA Films

Quelle est la genèse de Maria? D’où est venue l’envie de faire un film?

Mariana Mazza : C’est l’arrivée de la productrice Nathalie Brigitte Bustos dans l’équipe d’Entourage. Elle m’a invitée à pitcher des idées de film. Ça a fait son chemin tranquillement.

Je suis une grande consommatrice de films, j’ai toujours aimé le cinéma. Alors, je me suis dit, je vais me lancer… en trempant le petit orteil avec un scénario doux, simple; et tranquillement, ensuite, je vais pouvoir évoluer là-dedans.

En humour, j’ai compris que je ne ferais pas l’unanimité, et c’est pareil avec le film. J’ai fait du mieux que je pouvais avec le budget et le temps que j’avais, et je fais confiance à l’intelligence et à la bienveillance du monde. Certains vont l’aimer, d’autres non, et toutes ces réponses sont bonnes.

Qu’est-ce qu'un film vous a permis d’explorer que la scène ne permet pas?

M.M. : Je dirais le moment présent.

Quand tu tournes un film, si tu n’es pas constamment dans le moment présent, si tu penses à autre chose, tu ne peux pas interpréter.

Quand tu es sur scène, tu es là une heure et demie, tu es toi-même fois mille, et ta journée est finie. C’est un sprint que j’adore, mais j’aime aussi le marathon. Rester 12 heures sur un plateau à faire semblant que tu es quelqu’un d’autre, c’est quelque chose! Ça m’a aussi fait explorer la patience, l’attente, l’observation ... et le lâcher-prise une fois que c’est fini.

L’humour dans Maria fait mentir le cliché qui veut que la comédie soit souvent liée à la méchanceté, à la moquerie. Il est au contraire plutôt bienveillant.

M.M. : C’était exactement le but. Souvent, dans les films où les protagonistes sont des filles, elles se bitchent. Comme si, pour faire rire, il fallait rabaisser quelqu’un. C’est trop facile! Je me suis dit : Non, j’ai envie de faire rire avec de la douceur. C’est tough. Mais les scènes les plus drôles sont les scènes les plus humaines.

Je ne voulais pas un film où on s’esclaffe aux deux secondes comme dans un show d’humour, ni un film bitch, mais un film qui rappelle que, même si être professeure, c’est difficile, même si ce n’est pas évident d’être une bonne amie, même si on déçoit souvent nos parents, même si on devient lâche, il y a toujours une solution.

On le met rarement de l’avant. Je voulais aussi jouer avec le cliché qui veut que, pour que quelque chose soit drôle, il faille que ce soit gras.

Le glandeur est une figure majeure dans la comédie américaine. Pouvez-vous nous parler de vos références et du fait que, pour une fois, cette figure est abordée au féminin?

M.M : Ce type de personnage n’a jamais vraiment été exploité par une fille. Il n’y a jamais de filles au Québec qui fument des joints! Il n’y en a jamais qui sont célébrées pour ce qu'elles sont et pas juste pour leur relation avec des gars. « Oh, ma vie ne va pas bien, mon chum m’a laissée, ça fait que je veux me changer. » Non! Maria, c’est elle le problème. Ce n’est pas sa relation avec son chum. Sinon, comme référence, je pensais surtout à Bridesmaids, à cette bienveillance entre amies, et à cette gang dont tu as envie de faire partie en sortant du film. Et puis, j’aime ce côté lose de Maria.

Beaucoup de comédies québécoises sont très drôles et bien faites, mais tout est basé sur le gag. Ce sont les punchs qui font avancer le film. Là, c’est latent. J’aime ce genre de films.

Et j’aime aussi qu’on ait mis l’accent sur la beauté du film : les plans, la musique francophone underground, un peu hippie, les scènes drôles mais touchantes, les acteurs pas forcément très connus du grand public et qu’on peut découvrir, comme Korine Côté qui est écœurante, ou Pascal Cameron, qui n’avait jamais joué de sa vie.

En fait, c’est comme faire des spaghettis. C’est facile, faire des pâtes, mais tout dépend de la touche que tu mets dans ta sauce. Là, j’ai fait une bonne sauce tomate. Avec du recul, je me dis que j’aurais peut-être fait bouillir plus, ou ajouter du piquant, mais elle est bonne. J’ai payé 17 $, je suis contente, mais la prochaine fois, j’aimerais faire un plat qui mérite un30 piasses ! J’apprends encore mon métier.

Maria traite de l’école, des amies, de la relation mère-fille. Mais surtout, il se questionne sur ce que c’est que réussir sa vie. Si on vous pose cette question à vous, quelle est votre réponse?

M.M. : C’est une fucking bonne question. Je me suis rendu compte durant la pandémie que ma vie était réussie dans la mesure où j’ai atteint un équilibre. Mais parfois, l’équilibre doit être bousculé. C’est important d’être déséquilibrée parfois. Sauf qu’on ne peut pas tout le temps vivre on the edge.

C’était ma vie avant : faire le plus d’affaires, être la meilleure… La pandémie et Maria m’ont calmée. Durant les deux semaines de tournage, j’ai tellement vécu le moment, je n’ai pas été une seconde sur mon téléphone.

J’étais tellement là que j’ai pu me dire« Wow, c’est ça ma vie? Je tourne un film! Comme tous ceux que j’ai regardés quand j’étais jeune! Je suis une vraie privilégiée. » Ça m’a fait réaliser ça. Une vie réussie, c’est une vie où on se pose des questions et où on est dans l’ouverture pour entendre les réponses, écouter les conseils, encaisser les critiques, même si ça percute l’ego. C’est d’aller au bout d’une idée, même si elle s’éloigne de l’idée première, parce que l’important c’est d’avancer, de ne jamais reculer. C’est une vie où on arrive à dire « Je suis heureuse aujourd’hui », où on ne vit pas son bonheur par procuration et qu’il n’est pas constamment projeté dans le futur.

