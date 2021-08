Frissonner avec Les démons

Une vague d’enlèvements de petits garçons frappe Montréal. La peur s’immisce partout, même, et surtout, dans l’esprit d’un petit garçon, Félix, 10 ans (joué par l’étonnant, sensible et d’un naturel fiévreux impressionnant Edouard Tremblay-Grenier).

En apparence, pourtant, tout va bien. Les amis, la piscine du quartier, la jolie maison qu’il habite avec ses parents, son frère et sa grande sœur… tout devrait être parfait. Mais il y a dans la peur de ce petit garçon quelque chose de plus grand et de plus grave. Quelque chose qui le paralyse.

Impossible à nier : Les démons est un film étonnant. Pas tant parce qu’il est la première fiction de Philippe Lesage (réalisateur du magnifique documentaire hospitalier Ce cœur qui bat), mais parce qu’il parvient à maintenir un équilibre presque parfait et particulièrement captivant entre ce qui arrive dans l’imaginaire de Félix et ce qui arrive pour vrai autour de lui. Ce même équilibre caractérise d’ailleurs le regard de Lesage sur son intrigue, entre empathie jamais forcée et frontalité jamais dupe, quand il évoque ce que l’enfance peut avoir de plus cruel. Ou encore ces grands écarts musicaux entre la solennité de Jean-Sébastien Bach, l’inquiétude des morceaux électro de Pye Corner Audio ou la chaleur réconfortante de Miriam Makeba.

Les démons, de Philippe Lesage Photo : Fun Film

Et c’est toujours le même équilibre fascinant qui semble guider la forme de ce film unique, entre naturalisme calme, attentif et précis s’illustrant dans une succession de plans-séquences à hauteur d’enfants, et atmosphère saisissante, aux confins du film d’horreur, dominée par la tension, le malaise palpable dans des cadrages particulièrement inquiétants et rendue d’autant plus anxiogène par cette direction photo chaude et veloutée (signée par le génial Nicolas Canniccioni). Entre tous ces pôles, le film trouve alors son ton, sans angélisme ni complaisance, sans brutalité ni mollesse.

Si l’on dit souvent des cinéastes québécois qu’ils sont de formidables stylistes (une façon polie de dire que les récits semblent, eux, moins soignés), Les démons parvient à réconcilier avec une cohérence rare fond et forme.

Plein d’assurance, mais pas d’arrogance, sûr de ses effets, le film navigue du plus anodin au plus dérangeant avec une retenue remarquable, n’avançant jamais ses pions trop vite ou trop loin.

Montrer le moins (et le montrer bien), pour dire et faire ressentir le plus? La formule est peut-être facile, mais elle résume parfaitement ce que réussit Les démons.

La bande-annonce (source : YouTube).