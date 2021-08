Ce qu’on a en quelques pages

Pour Maurice, tout est nouveau : son arrivée à North Bay, en Ontario, après avoir quitté sa France natale, son désir qu’il ne peut nier pour Michael, administrateur de la troupe de théâtre à laquelle il s’est joint, mais aussi les sentiments de plus en plus affirmés qu’il ressent pour Allan, un adolescent tourmenté à qui il donne des cours de français.

Ce qu'on a, de Maxime Desmons Photo : ONF

En 2014, après quelques courts métrages remarqués (Bonne mère), le réalisateur d’origine française, Maxime Desmons signait Ce qu’on a, un premier long métrage aussi fin qu’émouvant – où il interprète le rôle de Maurice –, dans lequel la force des émotions et la richesse des questionnements (sur la solitude, l’identité, et l’intimidation) répondaient à la sensibilité de la mise en scène, notamment portée par la photographie inspirée de l’univers de Daniel Grant.

Pour nous, le cinéaste a choisi et commenté sa scène favorite de Ce qu’on a.

Scène 22

"C’est une scène pleine de résonnance. Elle fait écho à ma rencontre sur scène 10 ans auparavant avec Marie-Ève Perron dans une production du Théâtre de Quat’Sous (son premier spectacle professionnel, et moi, mon dernier, puisque j’avais décidé de mettre de côté le théâtre pour me consacrer à l’écriture et au cinéma). En fin de compte, je raconte des histoires de comédiens de théâtre au cinéma : leur complexité, leur générosité, ainsi que leur éternel amour pour la scène et les grands auteurs. C’est une scène de répétition où Fanny exprime sa curiosité, qui la rend lumineuse, tandis que Maurice sombre déjà dans le doute et la désespérance. Il sera bientôt pris au piège de sa propre colère.

Le scénario est écrit en anglais avec tous les dialogues en français pour les scènes de la troupe de théâtre."

Ce qu’on a sera diffusé le 14 août, à 2 h 41 sur ICI Télé. La bande-annonce (source : YouTube)