Edmond ou comment assister en direct à la naissance de Cyrano

Comment sont créés les chefs-d’œuvre? Sur la route, de Walter Salles, De sang-froid, de Bennett Miller, Les heures, de Stephen Daldry, La jeune fille à la perle, de Peter Webber… Nombreux sont les films à avoir voulu percer le mystère de la naissance de grandes œuvres, le plus souvent en tentant de lever le rideau sur l’homme ou la femme derrière l’artiste et en insistant sur le réalisme du tout pour donner l’illusion de comprendre le mécanisme du génie.

Premier bonheur, s’il s’intéresse également à la genèse d’une pièce mythique, Cyrano de Bergerac, Edmond, adapté par Alexis Michalik de sa propre pièce, s’éloigne au maximum du naturalisme pour emprunter beaucoup plus ouvertement la voie du conte et de l’irréel.

Nous sommes à Paris, en 1887, et malgré l’échec de sa dernière pièce, le jeune poète Edmond Rostand doit rencontrer la star du moment Benoît Constant Coquelin pour un projet. Petit hic : le rendez-vous est dans deux heures et Emond n’a pas une ligne d’écrite, ni même le moindre début d’idée.

Edmond, d'Alexis Michalik Photo : AZ Films

Musique à la Danny Elfman, reconstitution idéalisée du Paris de la Belle Époque, direction photo laiteuse pour marquer encore davantage l’aspect imaginaire, interprétations tout en exagération et en extériorité (Olivier Gourmet ou Mathilde Seigner en Roxanne particulièrement pénible s’en donnent à cœur joie) : Edmond, dans un rare effort de cohérence fond-forme, crée entièrement un univers dans lequel chaque situation, élément de décor ou personnage va, en fait, devenir une source d’inspiration pour le jeune poète. La fameuse tirade du nez? Merci à ce patron de café à la langue bien pendue…

La vie, dans Edmond, devient alors un extraordinaire réservoir à fiction, et tout, tout, tout se transforme en prétexte à stimuler l’imagination de Rostand, et des spectateurs et spectatrices!

À ce degré, le faux pourrait rebuter. C’est pourtant l’exact contraire qui se produit. Car le charme qui se dégage d’Edmond est imparable. Et différent. Plutôt qu’un voyage en coulisses de la création, le film refuse de lever le voile sur les secrets un peu magiques de la mise au monde de la pièce, la rendant du même coup encore plus magique. Dans ce vaudeville virevoltant, au premier degré, la création n’est plus, comme dans les pires clichés, une souffrance, mais un périple, une aventure. Et si la légèreté du tout peut faire flirter Edmond avec le film pour enfants, rendons-lui grâce d’illustrer un genre de cinéma qui se fait finalement assez peu : celui de la fantaisie pure.

