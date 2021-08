Le club Vinland: l’hommage aux enseignants de Benoît Pilon

1949. Le jeune Émile est envoyé par sa mère dans un collège religieux. Elle en a à peine les moyens, et Émile manifeste peu d’intérêt à y aller. Pourtant, sur place, il rencontre le frère Jean, dont ses supérieurs (joués notamment par Rémy Girard et François Papineau) se méfient, mais qui est adulé de ses élèves. C’est qu’en plus de l’enseignement, il leur fait partager ses recherches et sa passion pour l’arrivée des Vikings en Amérique du Nord et la découverte d’un lieu mythique, cité dans plusieurs sagas: le Vinland. "Vers 1960, on a découvert un emplacement viking à L’Anse aux Meadows. Selon plusieurs hypothèses, ils sont peut-être entrés dans le golfe du Saint-Laurent, descendus sur la côte de Terre-Neuve… mais on n’a toujours pas trouvé les vestiges du Vinland", raconte Benoît Pilon (Ce qu’il faut pour vivre, Décharge).

Nous avons rencontré le réalisateur.

Le club Vinland, de Benoît Pilon Photo : Les films Opale

Comment est née l’histoire de Club Vinland?

Benoît Pilon: Elle a d’abord été imaginée par Normand Bergeron, professeur de biologie à Québec qui a fait du cinéma avant de commencer sa carrière de scientifique. Il a été rejoint par le scénariste Marc Robitaille (Un été sans point ni coup sûr), puis par moi. Ça a vraiment été un plaisir de travailler avec ces deux-là, qui sont deux gentlemen absolus!

Et ce qui m’a plu, ce sont aussi ces beaux personnages, surtout celui du frère Jean, un enseignant qui change la vie des jeunes et les inspire.

Moi-même, j’ai vécu ça en secondaire 5, avec Pierre Ménard, un professeur de français qui a fait que j’ai voulu plus tard faire du cinéma. C’était un jeune frère enseignant au Collège Saint-Paul de Varennes, et il nous a fait monter une pièce de Michel Tremblay dont j’ai pu faire la mise en scène. Ça a été une révélation! On m’avait inoculé le désir de travailler des textes, avec des acteurs! Ça m’a pris du temps; j’ai ensuite fait un cégep en sciences, mais c’est vraiment lui qui a été le déclencheur de tout cela.

Dans le générique, toute votre équipe rend d’ailleurs hommage à un enseignant ou une enseignante mémorable. Mais c’est aussi une figure que le cinéma a beaucoup aimée. Lequel est votre préféré?

B.P.: Oh, Robin Williams dans La société des poètes disparus c’est sûr! C’est vraiment un film marquant. J’en ai revu quelques-uns au cours de la scénarisation, c’est un grand thème du cinéma universel.

On a tous eu un professeur marquant; tout le monde a eu quelqu’un qui l’a allumé au cours de son parcours!

Pourquoi avez-vous pensé à Sébastien Ricard pour jouer le frère Jean?

B.P.: Je pense que c’est un immense acteur! Je l’admire beaucoup. Et je cherchais quelqu’un qui pouvait incarner ce frère en étant inspirant, tout en gardant une certaine distance. Ce n’est pas le prof chummy-chummy [sociable]! Je ne voulais pas qu’il ait l’air d’un G.O. de Club Med!

Sébastien, je crois, incarne cela: il est très près des jeunes et, en même temps, je trouve qu’il dégage une certaine inquiétude. C’est très personnel comme sentiment, mais je trouve qu’on sent chez lui quelque chose d’irrésolu à l’intérieur.

Et c’était important qu’on sente cela: que frère Jean s’inquiète pour ses jeunes, parce qu’on ne leur donne pas la possibilité d’aller au bout de leurs rêves et de leur potentiel.

Il y a un moment émouvant: lorsqu’Émile découvre le cinéma en observant un projecteur. Vous souvenez-vous d’un moment qui a été un tel déclic pour vous?

B.P.: Oui, absolument!

J’ai découvert que ça pouvait être possible de faire du cinéma en voyant L’état des choses, de Wim Wenders, un film sur une équipe de film prise au Portugal qui attend du financement.

De voir cette équipe, le film dans le film, la déconstruction, ça m’a d’un coup fait apparaître le cinéma comme une possibilité. J’ai compris ce que c’était que de faire un film et, surtout, que le cinéma pouvait être une réflexion sur la société et sur lui-même. C’est étonnant, mais c’est vraiment un film qui m’a ouvert une porte. Mon prof de secondaire 5 m’avait vraiment ouvert les yeux sur le travail sur le texte et les comédiens, mais ce film m’a lui fait comprendre que je pouvais aussi aller apprendre le cinéma!

Le club Vinland se situe en 1949. Mais il évoque avec force le droit à l’éducation pour tous et le pouvoir de la science, deux piliers qui ont vraiment vacillé au cours de la dernière année…

B.P.: Oui, et ça m’a beaucoup inquiété. Je comprends bien sûr qu’on ait été obligés d’aller vers un enseignement à distance, mais on commence à en entendre certains qui disent que c’est pratique, finalement; que ça coûte moins cher; que ça pourrait durer… Là, je rue dans les brancards!

L’expérience d’élèves face à un prof qui leur communique quelque chose en les regardant dans le blanc des yeux, en étant sensible à leur intérêt, ou leur non-intérêt, pour mieux justement essayer de les ramener… on ne peut pas l’avoir sur Zoom.

Et puis, bien sûr, le refus de la science, Trump, les complotistes… Au cours de la dernière année, ça m’a profondément inquiété et déprimé. Je me dis que, sur ces questions, le film parle de choses dont on va, au fond, toujours parler.

Le club Vinland, en salle le 6 août