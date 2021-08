Les grands films… d’août-septembre 2021

Après une petite pause olympique, Les grands films sont de retour. Et quel programme vous est réservé! De l’émotion à gogo; une plongée dans le Mississippi des années 60; un regard acide sur ce que l’argent fait à l’être humain; un hommage aux pompiers; et une géniale escroquerie aéronautique… tout cela sera au programme des Grands films des mois d’août et septembre.

Vendredi 13 août: La couleur des sentiments , de Tate Taylor (2011)

Vendredi 20 août: La chute de l’empire américain , de Denys Arcand (2018)

Vendredi 27 août: Il pleuvait des oiseaux , de Louise Archambault (2019)

Vendredi 3 septembre: Arrête-moi si tu peux , de Steven Spielberg (2002)

Vendredi 10 septembre : World Trade Center, d’Oliver Stone (2006)

La programmation des Grands films est terminée pour l’année!