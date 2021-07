Le trésor d’ICI Tou.tv : Une affaire de famille, de Hirokazu Kore-eda

En 2018, il s’était naturellement hissé tout en haut de notre palmarès des meilleurs films de l’année. Et comment aurait-il pu en être autrement? En plus d’une Palme d’or bien méritée à Cannes,

Une affaire de famille est un film aussi simple qu’il est profond, aussi universel qu’il est intime, aussi pudique qu’il est beau.

De famille, il sera bien question. Et plus particulièrement d’une famille pauvre, entassée dans une minimaison à Tokyo, qui vivote grâce à 1001 combines et autres arnaques. C’est lors d’une de ces rapines que le père et le fils recueillent dans la rue une petite fille maltraitée et sans attache.

Et si dans Parasite, autre Palme d’or, mais en 2019 cette fois, la famille aurait probablement trouvé la meilleure façon de l’arnaquer elle aussi, dans Une affaire de famille, c’est plutôt en leur sein que ces gens vont l’accueillir, jusqu’au moment où leur combine la plus grave sera révélée.

Hirokazu Kore-eda est peut-être plus discret que d’autres, mais ce cinéaste japonais aligne les films sans faute depuis 1995. After Life, Nobody Knows, Still Walking, Tel père, tel fils… autant de perles enfilées sur le collier de ce qui constitue assurément une œuvre, faite de minimalisme jamais chiche, de relations familiales tendres et multidimensionnelles et de vérité.

Une scène du film Une affaire de famille, du Japonais Hirokazu Kore-eda Photo : AOI Promotion Fuji Television Network GAGA

Oui, de vérité, car comme Ken Loach, Kore-eda fait de son regard sur les autres un vecteur d’empathie autant qu’un révélateur social. La pauvreté, la vie en dehors de la réussite, le combat quotidien, l’aliénation et la violence du monde du travail, les inégalités… comme l’Anglais, le Japonais a la lentille juste et digne, même si comme son compatriote Hayao Miyazaki, et en particulier dans Une histoire de famille, il l’élève souvent dans les strates du conte fin et sensible.

Oui, il y a aussi du Oliver Twist et du Chaplin dans ce regard. Car le conte réaliste est triste autant qu’il est malicieux et fait comprendre que les gens qui sont abandonnés par la société sont souvent ceux qui savent le mieux se créer leur univers.

Mais de vérité aussi car Kore-eda, qui a toujours aimé les actrices et acteurs non professionnels, saisit au gré de son scénario-dentelle quelque chose de profondément authentique chez ses interprètes, en particulier les enfants, d’Une affaire de famille. Quelque chose qui ne peut être fabriqué, qui ne saurait être trompeur. Quelque chose qui respire la générosité, la tendresse. Quelque chose qui laisse croire que le réconfort, c’est l’autre. Quelque chose comme l’amour.

