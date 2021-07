5 films olympiques pour se mettre dans l’ambiance

Catégorie en soi, les films de sport sont en général exemplaires d’héroïsme, de bravoure et de dépassement de soi. Les films de sport olympique aussi, mais pas seulement!

Katerine Savard dans Nadia, butterfly Photo : Maxime Cormier/Némésis Films

La mélancolie olympique dans Nadia Butterfly (Pascal Plante, 2020)

Nadia s’apprête à tirer le rideau sur sa vie de nageuse professionnelle. Mais il lui reste une dernière étape : les Jeux olympiques de Tokyo (ceux qui n’ont pas eu lieu en 2020, mais en 2021!), où elle espère remporter une ultime médaille, seule ou en équipe. Seul film québécois sélectionné par le Festival de Cannes en 2020, Nadia Butterfly confirme la touche sensible et impressionniste de Pascal Plante (Les faux tatouages) tout en donnant accès aux coulisses du monde de la natation et à l’intériorité d’une sportive, défendue avec conviction par la véritable médaillée olympique Katerine Savard, que l’on retrouve cette année dans les vrais Jeux de Tokyo!

Les Jeux de la XXIe Olympiade, de Jean-Claude Labrecque, Jean Beaudin, Marcel Carrière et Georges Dufaux Photo : ONF

Le sport en direct dans Les Jeux de la XXIe Olympiade (Jean-Claude Labrecque, Jean Beaudin, Marcel Carrière et Georges Dufaux, 1977)

Classique de notre cinéma documentaire, ce film est ce que l’on peut appeler un tour de force : 15 jours, une équipe de 168 personnes autour du cinéaste Jean-Claude Labrecque et un regard en direct sur les Jeux de Montréal en 1976 (oui, oui, ceux avec Nadia Comaneci).

Mais surtout, un regard qui ne cherche pas à magnifier les performances ou à transformer l’événement en spectacle, mais plutôt qui s’assure de rester au plus près des athlètes afin de bien faire comprendre ce qui est vécu au quotidien et dans les coulisses lors de ces réunions sportives uniques.

Munich, de Steven Spielberg Photo : Universal Pictures

La tragédie olympique dans Munich (Steven Spielberg, 2005)

Le 5 septembre 1972, 11 membres de l’équipe olympique israélienne sont pris en otage puis assassinés par un groupe terroriste palestinien. Les jeux reprendront après une suspension à la suite de la tragédie.

S’il relate les faits, bien sûr, Steven Spielberg choisit aussi l’événement pour réfléchir sans manichéisme et avec une tension constante aux limites des idées de vengeance et de patriotisme, en suivant un agent du Mossad et son équipe, chargés de préparer la riposte d’Israël.

Les chariots de feu, de Hugh Hudson Photo : Warner Bros.

Religion et sport dans Les chariots de feu (Hugh Hudson, 1981)

Qui a oublié l’incroyable course au ralenti sur une plage sur la musique de Vangelis? Image d’Épinal du film sportif, elle est aussi l’emblème de ce film follement émouvant, inspiré par le parcours de deux coureurs britanniques et la compétition entre eux aux Jeux de Paris en 1924.

Le premier, juif, et le second, protestant presbytérien, deviennent alors les vecteurs d’une réflexion profonde et empathique sur la foi, le dépassement de soi et les préjugés, ainsi que les héros d’un film remarquable, le préféré du président américain Joe Biden, et lauréat de quatre Oscar, dont ceux du meilleur film et du meilleur scénario.

Foxcatcher, de Bennett Miller Photo : Scott Garfield

La détresse psychologique dans Foxcatcher (Bennet Miller, 2014)

Si les films olympiques s’intéressent bien sûr prioritairement aux performances et aux exploits physiques des athlètes, Foxcatcher s’aventure, lui, du côté de l’ambition, de la vulnérabilité, de la paranoïa et de la manipulation.

Car l’histoire qu’il raconte, tout à fait vraie par ailleurs, est celle d’un riche mécène, John DuPont (Steve Carell, étonnant) qui se met en tête d’entraîner et de financer un champion olympique de lutte et son frère, lui aussi médaillé d’or (Mark Ruffalo et Channing Tatum, émouvants) en vue des Jeux de Séoul, en 1988, et qui entraînera tout le monde dans sa spirale destructrice. Tout en retenue et en refus de l’artifice, Foxcatcher a notamment gagné le prix de la mise en scène au Festival de Cannes.

Les Jeux olympiques de Tokyo, à suivre sur ICI Télé du 23 juillet au 8 août.