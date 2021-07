Nos athlètes et leurs films de sport préférés!

Durant la pause olympique, ICI Télé se met bien sûr à l’heure de Tokyo. Les films ont laissé leur place à d’autres grandes émotions, sportives cette fois. Qu’à cela ne tienne, nous avons eu envie de sonder quelques athlètes sur leur relation avec le cinéma.

Le gymnaste René Cournoyer et le film 10 secondes de liberté, de Stephen Hopkins Photo : Comité Olympique Canadien / Forecast Pictures

Le gymnaste René Cournoyer et 10 secondes de liberté (Race), de Stephen Hopkins (2016)

« Il s'agit de l'histoire de Jesse Owens aux JO de Berlin en 1936 ainsi que de l'adversité à laquelle il a dû faire face. Jesse se démarquait par son talent et par son esprit d'équipe malgré le manque de respect de ses adversaires en raison de sa couleur de peau. Réellement un excellent film.

Un autre film qui est un classique pour moi est Tomber… pile (Stick It), le premier film sur la gymnastique que j'ai eu la chance de voir. »

Est-ce que les films de sport sont en général réalistes?

« Les films sont souvent exagérés lorsqu'ils présentent la vie des athlètes à l'extérieur du sport.

Dans la vraie vie, les athlètes ont généralement une vie très équilibrée et un entourage qui les soutient, alors que dans les films, ils ne vivent que pour le sport, leur vie est déséquilibrée et ils ont souvent de graves difficultés mentales.

Ce n'est pas la réalité de tous les athlètes. Cependant, la capacité à se relever après un échec, la pression autour d'une performance ainsi que l'amour du sport que les gens ont dans les films, ça, c'est très près de la réalité. »

La nageuse Katerine Savard et le film L’éveil d’un champion, de John Lee Photo : Comité Olympique Canadien / Warner

La nageuse Katerine Savard et L’éveil d’un champion (The Blind Side), de John Lee Hancock (2009)

« J’aime les films de sport avec de bonnes histoires dramatiques. Des films comme L’éveil d’un champion avec Sandra Bullock ou le film sur l’équipe jamaïcaine de bobsleigh… j’ai vraiment embarqué.

J’aime bien les histoires qui finissent bien avec des leçons de vie. J’assume mon côté quétaine (rires). »

Est-ce que les films de sport sont en général réalistes?

« Il y a beaucoup de films de sport qui ne sont pas hyper proches de la réalité. Les films de natation, normalement, ça me saute aux yeux. Pour les autres sports, c’est un peu moins évident, mais quand même. Ce sont souvent les petits détails qui font la différence. Dans Nadia Butterfly [dans lequel K. Savard tient le premier rôle], on a fait un gros travail là-dessus pour rendre la chose le plus réaliste possible. Juste de la manière que l’entraîneur, joué par l’acteur Pierre-Yves Cardinal, tenait son chronomètre, c’était pensé. Ce sont des petits détails, mais quand tu connais le sport en question, ça fait une grosse différence. »

La boxeuse Tammara Thibeault et le film Pelé : naissance d’une légende, de M. Zimbalist et J. Zimbalist Photo : Comité Olympique Canadien / IFC Films

La boxeuse Tammara Thibeault et Pelé : naissance d’une légende, de Michael et Jeff Zimbalist (2016)

« Je ne sais pas trop pourquoi, mais ce film m’a inspirée. Ça raconte l’histoire de quelqu’un qui a travaillé tellement fort pour obtenir ce qu’il voulait.

Pelé, c’est quelqu’un qui est parti de zéro, qui a créé sa propre légende. Une personne extrêmement intéressante. J'aimerais plus tard laisser ma marque d’une certaine façon. »

Est-ce que les films de sport sont en général réalistes?

« Plus ou moins. Je pense que la vie des athlètes est vraiment romancée. Dans le sens que notre quotidien est en fait très plate et répétitif. Je fais la même chose chaque jour : je me lève et je m’entraîne. Oui, je voyage et parfois je vis des moments exceptionnels, mais la plupart du temps… c'est très plate (rires). »

Le joueur de volley-ball Nicholas Hoag et le film Les Lumières du vendredi soir, de Peter Berg Photo : Comité Olympique Canadien / Universal Pictures

Le joueur de volleyball Nicholas Hoag et Les lumières du vendredi soir (Friday Night Lights), de Peter Berg (2004)

« Ce film m'a inspiré, surtout quand je jouais au football, plus jeune. Ça m'a ouvert les yeux. Dans le film, les jeunes vivent pour le sport. Ils n'ont rien d'autre dans la vie. Ça m'a aidé à développer autre chose que le volleyball, à voir qu'il avait d'autres choses à part le sport. Je suis super chanceux de faire ce que je fais dans la vie. Je ne veux pas faire d'autres choses, mais ça m'aide à me sortir la tête de ça et à vouloir faire autre chose dans ma vie. »

Est-ce que les films de sport sont en général réalistes?

« J'aime beaucoup les films de sport qui sont basés sur des faits vécus. Ils sont beaucoup plus réalistes. Je n’aime pas les Cinderella Story, quand les équipes gagnent alors que personne ne s'y attendait. C'est pour ça que je pense que j'aime des films comme Les lumières du vendredi soir parce qu'à la fin, ils ne gagnent pas.

La morale de l'histoire, c'est que la victoire, ce n'est pas tout. C'est le cheminement du début jusqu'à cette défaite ou cette victoire qui, pour moi, est important. »

La plongeuse Meaghan Benfeito et le film 42, de Brian Helgeland Photo : Comité Olympique Canadien / Legendary Pictures

La plongeuse Meaghan Benfeito et 42, de Brian Helgeland (2013)

« C’est le film sur Jackie Robinson.

C’est vraiment un film qui te montre qu’il ne faut jamais abandonner, qu’il faut se fixer un objectif et l’atteindre. Super inspirant et motivant. »

Est-ce que les films de sport sont en général réalistes?

« Je dirais 50-50. Souvent, les films sont trop en surface, ils ne vont pas assez loin dans la difficulté de pratiquer un sport professionnellement. Parfois, je regarde un film de sport et je me dis "ouin, tu devrais avoir plus mal que ça (rires).



Avec la précieuse collaboration d'Alexandre Couture et Olivier Pellerin