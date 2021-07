Le trésor d’ICI Tou.tv : Un homme pressé, d’Hervé Mimran

Alain est le genre d’homme à dire, sans rire : « Je me reposerai quand je serai mort ». Le genre d’homme trop occupé pour épauler sa fille, en pleines études de sciences politiques. Le genre d’homme qui ne dit pas merci, ne prend pas le temps, ne sait pas vivre. Alain est une étoile du monde des affaires, sur le point de lancer un nouveau modèle de voiture électrique. Mais tout cela s’évanouit bien vite lorsque, après deux accidents vasculaires cérébraux consécutifs, il peine à retrouver langage et mémoire, malgré l’aide d’une jeune orthophoniste.

La maladie comme révélateur d’une vie remplie de vide et d’un travail omniprésent pour que l’essentiel n’ait pas pris le bord? Un homme pressé n’est certainement pas le premier film à s’aventurer sur ces terres.

Patients (Grand Corps Malade) ou Intouchables (Olivier Nakache et Éric Toledano) parlaient au fond à peu près de la même chose. Mais Un homme pressé a aussi un atout de taille pour se singulariser, dans ce rôle entièrement réécrit pour lui : Fabrice Luchini.

Un homme pressé, d'Hervé Mimran Photo : AZ Films

Qu’il joue un tendre ou un odieux, un bavard ou un silencieux, un cérébral ou un physique, Luchini, c’est impossible à nier, trimballe avec lui une présence et un charisme auxquels il est difficile de résister. Un charme, même. Ou, en tout cas, une humanité qui permet, même lorsqu’il joue des hommes aussi peu amènes que cet Alain, de s’y attacher. Ce n’est pas rien.

Car il en fallait, du talent et de l’aplomb, pour que les difficultés d’élocution d’Alain, tragiques autant que loufoques, ne deviennent pas risibles, mais au contraire source d’une nouvelle éloquence, fantaisiste et émouvante. Il en fallait encore plus pour que sa reconnexion à l’essentiel – aimer, tout simplement, sans se soucier de faire la une des magazines ou de gagner sur ses concurrents – soit crédible et ne flirte pas avec l’angélisme.

Bien sûr, le fait que le récit d’Un homme pressé soit adapté d’une histoire vraie – celle du patron de Peugeot Citroën, Christian Streiff, qui a transformé son expérience en livre – aide encore à trouver ce film touchant. D’autant qu’il saisit assez bien la cruauté de ce monde industriel, auquel plusieurs sacrifient beaucoup, mais qui donne en fin de compte assez peu. Et si l’on pourra trouver le dernier tiers un peu moins rythmé, le personnage de la fille d’Alain un rien trop secondaire, ou même celui de l’orthophoniste en quête de ses origines (Leïla Bekhti) un peu sous-développé,

la magie Luchini opère. C’est assurément le propre des grands acteurs.

Un homme pressé, sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).